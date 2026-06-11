La receta de la abuela contra las cucarachas: el método casero y definitivo que no falla

Consiste en un método sencillo que no falla. ¿De qué se trata la receta de la abuela para ahuyentar a las cucarachas ?

Si bien es cierto que son pocas las especies de cucarachas que pueden resultar perjudiciales para el ser humano, la verdad es que se trata de insectos que suelen ser repelidos por las personas. Claro, es que a nadie le gusta verlas caminar tan a sus anchas en su propia casa. Para ahuyentarlas , aquí te ofrecemos un método sencillo que no falla: la receta de la abuela contra las cucarachas .

Es sabido que las cucarachas se destacan por su adaptabilidad, puesto que viven en una amplia diversidad de ambientes. De hecho, las plagas de cucarachas viven con comodidad en condiciones cálidas dentro de los edificios, por ejemplo. Y si bien se las puede ahuyentar y alejar con toda clase de insecticidas (casita con cebo, aerosol, etcétera), también es cierto que se las puede combatir con este método eficaz . ¿En qué consiste?

La receta de la abuela para ahuyentar a las cucarachas de nuestra casa consiste en emplear un rociador que incluye agua, laurel y pimienta. ¿Cómo ponerlo en práctica?

Las cucarachas se destacan por su adaptabilidad, puesto que viven en una amplia diversidad de ambientes.

El primer paso es el de ubicar de dónde provienen las cucarachas, para así empezar por impedir su acceso (las cucarachas suelen ingresar por cualquier rendija de la casa: los desagües de la ducha, de la pileta de la cocina o el lavatorio del baño).

Luego, procederemos a preparar el método casero según la receta de la abuela. Para ello es conveniente seguir esta guía:

Hervir por 20 minutos medio litro de agua, cuatro hojas de laurel y algunos granos de pimienta.

Una vez que haya hervido, llenar un pulverizador con la preparación (solo el líquido).

Rociar los sitios donde visualizamos las cucarachas .

. Los aromas que desprenden el laurel y la pimienta son muy desagradables para las cucarachas y ello las repele.

Otro método casero para combatir a las cucarachas

El limón, debido a su ácido cítrico y a sus propiedades antibacterianas, repele a las cucarachas. El secreto para que este insecticida natural y casero resulte efectivo es el de cortar esta fruta en rodajas y colocarlas en lugares estratégicos de la cocina.

Viral cucarachas ataque China.png La receta de la abuela para ahuyentar a las cucarachas de nuestra casa consiste en emplear un rociador que incluye agua, laurel y pimienta.

Según diversos estudios, está comprobado que el olor intenso del limón irrita los receptores olfativos de las cucarachas. Así, las cucarachas evitan desplazarse por cualquier zona dónde detecten su penetrante aroma. Por otra parte, es sabido que el limón contribuye a mantener las superficies libres de bacterias.

De acuerdo a la sugerencia de los especialistas, la clave es cortar el limón en rodajas. Luego, tenemos que distribuirlas en los diferentes puntos estratégicos de la cocina como, por ejemplo, muy cerca del cesto de basura o de las cañerías.

Un dato importante: para que el limón surta su efecto, las rodajas deberán cambiarse cada dos o tres días.

Asimismo, también es posible elaborar una especie de pasta con cáscara de limón y agua. Una vez elaborada, se puede esparcir en aberturas o alrededor de cables o caños de la cocina o incluso el baño, algunos de los sitios preferidos de las cucarachas. Además, los especialistas también sugieren emplear vinagre blanco en un rociador para ahuyentar a las cucarachas.