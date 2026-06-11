Finde largo en Neuquén: cuánto cuesta una escapada turística a destinos cercanos

Por el feriado del próximo lunes, muchos eligen las localidades cercanas para hacer turismo. Los precios de una escapada de tres días.

Se acerca un nuevo fin de semana largo y, con él, las ansias de muchos neuquinos de hacer una escapada turística para desconectarse de la rutina . Por el traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes ,que pasó del 17 al 15 de junio, este fin de semana ofrece tres jornadas de descanso, ideales para planificar un viaje sin alejarse demasiado de la región Confluencia.

Los habitantes de Neuquén capital y alrededores suelen elegir destinos de la cordillera neuquina para descansar o hacer actividades turísticas sin tener que afrontar largos desplazamientos. San Martín de los Andes , Villa La Angostura y Villa Pehuenia suelen ser algunos de los puntos más elegidos, aunque otros se inclinan por sitios menos explorados, como Caviahue o la zona del Alto Neuquén , que asombran con sus privilegiados paisajes.

Otros se inclinan por alternativas en otras provincias, como la costa atlántica en Río Negro o el turismo de avistaje de ballenas en Puerto Madryn, Chubut. LM Neuquén repasó los precios vigentes para este fin de semana, que permiten calcular cuál será el costo total de una escapada de tres días a diferentes destinos.

San Martín de los Andes, una opción consolidada

Para viajar a San Martín de los Andes, una de las localidades de mayor atracción turística de la provincia, se puede elegir el auto particular o transporte terrestre.

San Martín de los Andes turismo 1 de enero Federico Soto

Trasladarse desde Neuquén capital implica un desembolso de unos 81 mil pesos de combustible, lo que implica un gasto de 160 mil pesos para el trayecto de ida y vuelta. El valor total dependerá del consumo de cada coche, los recorridos en la zona y también cuántos pasajeros suban al vehículo y puedan amortizar el costo de la nafta.

Por otro lado, también existe la opción de viajar en colectivo de larga distancia. Los pasajes tienen un valor que oscila entre los 74 mil y los 117 mil pesos por pasajero por tramo, siempre en base al horario elegido y el tipo de servicio y comodidad de las butacas. Con esta opción, el traslado de dos pasajeros implica un desembolso de 296 mil pesos para la ida y vuelta, sin contar los gastos en taxi o excursiones internas una vez en destino.

Como se trata de un centro de gran afluencia turística, San Martín de los Andes ofrece una variedad amplia de alojamientos. Los que busquen precios podrán hospedarse en un hostel por un valor de 150 mil pesos por las tres noches para dos adultos.

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En el otro extremo, hay opciones de lujo en hoteles cinco estrellas, que exigen un pago de 950 mil pesos para una pareja de dos adultos y durante tres noches.

Las familias, en cambio, pueden alojarse en cabañas o departamentos para cuatro personas, por un valor que va de los 250 mil a los 500 mil pesos para las tres noches, en espacios que también permiten cocinar y así ahorrar dinero en restaurantes.

Si bien la mayoría de las actividades recreativas son gratuitas, también hay que destinar dinero a posibles paseos lacustres y unos 400 mil pesos en comidas, aunque este parámetro puede variar de acuerdo al tipo de restaurantes elegidos y el estilo de alimentación de cada turista.

Villa Pehuenia, desconexión a pocos kilómetros

Para los que buscan un viaje más próximo pero con el encanto cordillerano, Villa Pehuenia es una opción muy popular. Para viajar en auto particular, hay que gastar unos 62 mil pesos en combustible por tramo, siempre como valor de referencia que puede variar en base al consumo del vehículo y los trayectos realizados en destino. El valor debe duplicarse para el trayecto de ida y vuelta.

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El viaje en colectivo de larga distancia implica el desembolso de unos 300 mil pesos para el trayecto de ida y vuelta de una pareja. Cada pasaje tiene un valor de 76 mil a 86 mil por tramo, para un trayecto de 7 horas.

Para alojarse en esta villa turística, hay opciones variadas, que incluyen cabañas frente al lago y complejos con más prestaciones. En una posada económica, la estancia de tres noches tiene un valor de 150 mil pesos para dos personas.

Villa Pehuenia pesca

Un hotel de 4 estrellas con vista privilegiada y prestaciones de lujo, en cambio, se consigue por unos 600 mil pesos para los tres días. Las cabañas para una familia de dos adultos y dos niños, en cambio, tienen un valor aproximado de 250 mil pesos para este fin de semana.

Puerto Madryn, un destino con experiencias únicas

Los que prefieran salir de la provincia sin trasladarse demasiados kilómetros pueden optar por visitar Puerto Madryn y Puerto Pirámides, destinos de la costa atlántica de Chubut que atraen al público por su fauna y las excursiones para divisar ballenas francas australes.

El viaje en colectivo de larga distancia demora unas 10 horas, y tiene un costo de 80 mil pesos por tramo. Así, una pareja que quiera viajar este fin de semana deberá pagar unos 320 mil pesos por el traslado en ómnibus, aunque los precios varían según el horario y si se elige servicio semi cama o coche cama.

ballena.jpg Ya llegan ballenas a Puerto Madryn: por qué la temporada 2026 arranca antes y cuánto costarán los avistajes.

Aquellos que tengan un auto particular, deben pagar unos 117 mil pesos de combustible para cada tramo. El valor debe duplicarse para el trayecto de vuelta, lo que implica un gasto de 250 mil pesos e incluso más, si se tiene en cuenta el traslado hasta Puerto Pirámides para embarcar y divisar ballenas.

En cuanto al alojamiento, un hostel económico tiene un valor de 140 mil pesos para dos personas y para cubrir las tres noches del fin de semana largo. En un hotel de 4 estrellas, el valor asciende a los 550 mil pesos, también para una pareja y por el lapso de tres días.

Avistaje de ballenas en Puerto Pirámides Los operadores turísticos de Puerto Madryn y Puerto Pirámides esperan con expectativa la temporada alta en un año difícil, pero con récord de ballenas en la zona.

Las familias pueden alojarse en un departamento, que también permite cocinar y así ahorrar dinero en restaurantes. Los alojamientos para cuatro personas se consiguen por unos 200 mil pesos para este fin de semana.

En este tipo de viaje, las excursiones son fundamentales. El paseo náutico con avistaje de ballenas cuesta 150 mil pesos por adulto y 75 mil para menores, un precio más económico para esta época porque todavía es temporada baja.

Escapadas desde el aeropuerto

Los que prefieran visitar destinos más lejanos este fin de semana largo pueden sacar provecho de las conexiones del aeropurto Presidente Perón. En estos casos, las escapadas turísticas contratadas con poco tiempo de anticipación suelen elevar mucho el valor de los traslados.

Aeropuerto de Neuquén El aeropueto Presidente Perón de la Ciudad de Neuquén.

Los viajes a Buenos Aires por vía aérea se consiguen desde los 290 mil pesos por persona para el trayecto de ida y vuelta, aunque varían de acuerdo a la aerolínea, los horarios y el volumen de equipaje de cada pasajero.

Los viajes a Córdoba se consiguen por unos 600 mil pesos para el trayecto de ida y vuelta, un valor similar para los que quieran viajar a Puerto Iguazú. Los que opten por salir un viernes hacia Salta, por su parte, deberán pagar unos 900 mil pesos para hacer el trayecto con escala en Buenos Aires.