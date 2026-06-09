Lago Hermoso Ski Resort se prepara para la temporada de invierno 2026 con nuevas inversiones y propuestas

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, recorrió las instalaciones del complejo junto a autoridades provinciales.

Lago Hermoso Ski Resort ya comenzó a vivir la cuenta regresiva para una nueva temporada de invierno y avanza con los preparativos para recibir a residentes y turistas con una propuesta renovada, especialmente orientada a las familias y a quienes buscan iniciarse en los deportes de nieve.

En ese marco, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves , recorrió las instalaciones del complejo acompañada por el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, y el presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet. La delegación fue recibida por Rodrigo Oriolo, responsable del centro de esquí, quien presentó las novedades y el estado de los preparativos para la temporada invernal 2026.

Ubicado sobre la Ruta Nacional 40, a pocos kilómetros de San Martín de los Andes y en pleno corredor turístico de la Región Lagos del Sur , Lago Hermoso Ski Resort se consolidó en los últimos años como una alternativa de nieve con características propias, enfocada en una experiencia de montaña accesible y pensada para el disfrute familiar.

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Inversiones para garantizar mejores condiciones en las pistas

Durante la visita, Esteves destacó la importancia del complejo dentro de la oferta turística de la región y valoró las inversiones realizadas para fortalecer los servicios y garantizar una experiencia de calidad durante toda la temporada.

Además, remarcó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para continuar ampliando las propuestas turísticas de invierno en la provincia.

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Entre las principales incorporaciones para este año se encuentra la inversión en nuevos cañones de nieve artificial, una tecnología que permitirá mantener mejores condiciones en las pistas a lo largo de toda la temporada.

Según se informó, este equipamiento optimizará la cobertura de nieve y brindará mayor previsibilidad tanto a los visitantes como a los operadores turísticos, independientemente de las condiciones climáticas.

Expectativas de una temporada con fuerte movimiento turístico

De cara al invierno 2026, Lago Hermoso Ski Resort también lanzó una preventa de servicios y proyecta una temporada con una importante afluencia de turistas.

Desde el complejo destacaron que la combinación de infraestructura, servicios, actividades para toda la familia y mejoras tecnológicas posiciona al centro como uno de los espacios que contribuirán a seguir fortaleciendo la actividad turística y económica de la Región Lagos del Sur.

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Para obtener más información sobre tarifas, servicios y novedades de la temporada, los interesados pueden consultar el sitio oficial del complejo: Lago Hermoso Ski Resort.

Parque recreativo de invierno El Llano

El parque recreativo de invierno El Llano se proyecta nuevamente como uno de los espacios elegidos para disfrutar de la próxima temporada de nieve. Ubicado en el corazón del norte neuquino, rodeado por paisajes de montaña y escenarios naturales característicos del norte provincial, a pocos kilómetros de Andacollo, sobre la ruta provincial 43, el parque ofrece propuestas recreativas pensadas para visitantes de distintas edades, con actividades vinculadas al disfrute de la nieve, el aprendizaje y el contacto con la naturaleza durante el invierno.

El año pasado se incorporó infraestructura y servicios para mejorar la experiencia de quienes llegan al lugar. Entre las mejoras se destacó la instalación de un domo geodésico como espacio de resguardo y encuentro, además de servicios de conectividad, sanitarios, atención de primeros auxilios y cobertura para visitantes.

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El parque cuenta además con alternativas recreativas vinculadas a la nieve, como alquiler de culipatines y propuestas de iniciación en esquí y snowboard, generando opciones accesibles para quienes buscan acercarse por primera vez a los deportes invernales.

Para la temporada se proyecta una agenda de actividades orientada especialmente al disfrute familiar y al contacto con el entorno natural. Entre las propuestas previstas se encuentran caminatas con raquetas, salidas de trekking sobre nieve, concursos de trineos y de muñecos de nieve, además de otras actividades recreativas que se irán incorporando a medida que avance la organización del calendario invernal.

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Desde la localidad también trabajan en la realización de un evento de apertura de temporada y en la articulación de acciones junto al área de Deportes para ofrecer alternativas durante todo el invierno, promoviendo el uso recreativo del espacio y la participación de residentes y visitantes.

Cuenta con una infraestructura que incluye baños químicos, un domo acondicionado como refugio para los visitantes y espacios destinados a emprendedores y prestadores locales. Lugar destinado para la comercialización de productos regionales y servicios gastronómicos, como chocolate caliente y elaboraciones artesanales, fortaleciendo además las oportunidades para la economía local.

El Llano se encuentra en una de las zonas con importante acumulación de nieve en el norte neuquino, permite combinar jornadas recreativas con los servicios turísticos, gastronómicos y de alojamiento disponibles en Andacollo y localidades cercanas.