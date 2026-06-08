Vacaciones de invierno 2026: qué día empieza en cada provincia, según el calendario oficial

Las autoridades educativas confirmaron la fecha del inicio del receso invernal, que puede variar entre las jurisdicciones.

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó las fechas de las vacaciones de invierno en todo el país , un período de dos semanas destinado a que alumnos y padres tengan un descanso a mitad de año e, incluso, hagan alguna escapada turística. El receso invernal 2026 comenzará de forma escalonada y puede cambiar según cada provincia .

Según se informó a poco más de un mes de su arranque , las fechas de las vacaciones de invierno quedaron distribuidas en tres grandes grupos de provincias, con inicios que van entre el 6 y el 20 de julio.

El calendario oficial definió que las primeras provincias en iniciar el receso invernal serán Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, San Luis y Santa Fe, mientras que entre las últimas estarán la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, junto a Chaco y Santiago del Estero.

Vacaciones de invierno. El ciclo lectivo 2026 en Argentina presenta fechas variables de vacaciones de invierno según cada provincia.

Así se dividirá el comienzo de las vacaciones de invierno según cada jurisdicción:

Del 6 al 17 de julio:

Mendoza

Córdoba

Entre Ríos

San Juan

San Luis

Santa Fe

Del 13 al 24 de julio:

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

Del 20 al 31 de julio:

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Chaco

Santiago del Estero

Inicio del ciclo lectivo (13) El receso invernal comenzará entre el 6 y el 20 de julio, según la provincia. Claudio Espinoza

Cuándo terminará el ciclo lectivo 2026 en cada provincia

Como sucede con las vacaciones de invierno, el cierre del ciclo lectivo de este año también tendrá fechas distintas entre las provincias. Esto se debe a que cada jurisdicción ajusta el cronograma a sus realidades climáticas, administrativas y pedagógicas, siempre cumpliendo con los 190 días de clases obligatorios por ley. El calendario de fin de clases es el siguiente:

Buenos Aires: 22 de diciembre

CABA: 18 de diciembre

Catamarca: 18 de diciembre

Chaco: 18 de diciembre

Chubut: 18 de diciembre

Córdoba: 18 de diciembre

Corrientes: 18 de diciembre

Entre Ríos: 18 de diciembre

Formosa: 17 de diciembre

Jujuy: 18 de diciembre

La Pampa: 23 de diciembre

La Rioja: 18 de diciembre

Mendoza: 22 de diciembre

Misiones: 22 de diciembre

Neuquén: 18 de diciembre

Río Negro: 18 de diciembre

Salta: 18 de diciembre

San Juan: 18 de diciembre

San Luis: 18 de diciembre

Santa Cruz: 18 de diciembre

Santa Fe: 18 de diciembre

Santiago del Estero: 18 de diciembre

Tierra del Fuego: 18 de diciembre

Tucumán: 18 de diciembre

Inicio del ciclo lectivo (22) Cada provincia también elegirá su fecha para el cierre del ciclo lectivo. Claudio Espinoza

Qué feriados quedan para lo que resta del 2026

En cuanto a los feriados, el calendario oficial marca que el próximo será el lunes 15 de junio en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, militar y político que luchó en el Norte por la independencia de la Argentina. Si bien la fecha original es el 17 de junio, al caer miércoles este año y ser “trasladable”, fue movido al lunes 15 para generar un fin de semana largo con fines turísticos.

El segundo feriado del mes tendrá lugar el 20 de junio, producto del Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano. Al ser inamovible y caer sábado en esta oportunidad, no se generará un día extra de descanso.

Este es el calendario de feriados 2026 para lo que resta del año, incluyendo los feriados inamovibles, los trasladables y los días no laborables:

Feriados inamovibles:

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Jueves 9 de julio : Día de la Independencia.

: Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre : Navidad.

: Navidad. Viernes 1ro de enero de 2027: Año Nuevo.

Feriados trasladables:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17) Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables: