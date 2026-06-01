Trasladan un feriado y habrá un nuevo fin de semana largo en junio 2026: cuándo será

La confirmación de cambio de fecha del feriado nacional, cambiará el cronograma previsto para uno de los meses más esperados del año.

El fin de semana largo de junio de 2026 se conformará gracias al traslado de un feriado nacional previsto en el calendario oficial.

A tan solo una semana del último feriado por el 25 de mayo, muchos argentinos ya buscan saber cuándo será el próximo descanso extra que habrá en el mes de junio. Ya se confirmó que hay un feriado que será trasladado y dará paso a un fin de semana largo en el país.

El calendario de feriados 2026 tendrá una modificación que generará un nuevo fin de semana largo en junio. La medida ya figura en el cronograma oficial y beneficiará a trabajadores y estudiantes con tres días consecutivos de descanso.

La novedad surge por el traslado de una fecha patria clave.

¿Qué feriado cambia y cómo quedará el calendario durante junio 2026?

El próximo feriado nacional será por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que se conmemora originalmente el 17 de junio. Sin embargo, al tratarse de un feriado trasladable, en 2026 pasará al lunes 15 de junio.

feriado (1) Miles de argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días consecutivos por una modificación en una fecha patria.

Gracias a esta modificación que ya está confirmada en el calendario oficial, se conformará un fin de semana largo que abarcará el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio.

La medida busca favorecer la actividad turística y permitir que más personas puedan aprovechar jornadas de descanso extendidas sin alterar el homenaje histórico al prócer salteño.

Qué pasará con el feriado del 20 de junio

Apenas unos días después llegará otra fecha importante del calendario nacional: el 20 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

El feriado cae sábado, tal como establece la ley para los feriados inamovibles. Y en este caso no habrá modificaciones, ya que se tratará de una fecha inamovible.

Como la fecha caerá sábado, no generará un nuevo fin de semana largo para gran parte de los trabajadores que desarrollan tareas de lunes a viernes.

Belgrano es recordado principalmente como el creador de la bandera argentina, aunque también tuvo una destacada participación política y militar durante el proceso de independencia.

La cercanía entre ambos homenajes convierte a junio en uno de los meses con mayor peso histórico dentro del calendario nacional.

Cuándo será el próximo fin de semana largo de 2026

Luego de junio, el siguiente descanso extendido llegará en el mes de julio.

El Día de la Independencia, que se celebra el 9 de julio, caerá jueves. Además, el Gobierno Nacional incluyó el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos.

De esta manera, muchas personas podrán disfrutar de cuatro jornadas consecutivas de descanso.

Cuáles son los feriados que quedan en el 2026

9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad.

A estas fechas se suman los feriados trasladables y los días no laborables con fines turísticos, que permiten la conformación de varios fines de semana largos a lo largo del año.

Con el calendario ya definido, quienes planean vacaciones, escapadas o actividades familiares durante 2026 cuentan con una referencia clara para organizar sus tiempos y aprovechar los distintos períodos de descanso previstos.