Policiales La Mañana Rincón de los Sauces Tragedia: murió al estrellar su Fiat 147 contra un poste en Rincón de los Sauces

Impactante accidente en Rincón de los Sauces.

Un hombre murió esta madrugada en Rincón de los Sauces tras perder el control de su auto y estrellarse contra un poste de luz en un accidente de tránsito. El accidente ocurrió antes de las 5.00 de este domingo en la intersección de las calles Belgrano y Córdoba.

El conductor manejaba un Fiat 147 cuando perdió el control del vehículo. El impacto contra el poste fue fatal.

Junto a él viajaba un joven que resultó con múltiples heridas. Personal de Bomberos lo asistió en el lugar antes de ser trasladado al hospital local.