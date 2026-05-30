Conmoción en una localidad neuquina por una grave denuncia de violencia: "Los niños no se tocan"

Un reclamo por violencia de género generó conmoción e indignación en la localidad neuquina de Las Coloradas , donde vecinos y vecinas realizaron una movilización para reclamar justicia y acompañar a una mujer que denunció haber sido víctima de agresiones físicas, psicológicas y emocionales durante una relación de varios años.

El caso comenzó a visibilizarse luego de una publicación realizada en redes sociales por la propia denunciante, quien afirmó haber atravesado reiterados episodios de violencia y sostuvo que la situación se agravó durante los últimos meses. Según relató, el episodio más grave ocurrió cuando también habría sido agredido uno de sus hijos, menor de edad, dentro de la vivienda familiar.

En su descargo público, la mujer aseguró que decidió hablar “por cansancio del miedo y del silencio” y remarcó que no estaba dispuesta a tolerar hechos de violencia contra sus hijos. Además, sostuvo que otro niño pequeño también presenció la escena .

La convocatoria a una manifestación

A partir de esa publicación comenzó a organizarse una convocatoria espontánea en la localidad para acompañar a la familia y reclamar justicia. María Prieto, familiar de la víctima, explicó que la movilización surgió luego de que el caso se hiciera público y generara repercusión entre mujeres del pueblo.

“Comenzamos a solidarizarnos y a organizar y a empezar a hacer la voz de las que hoy no pueden”, señaló durante una entrevista con LM Neuquén. También sostuvo que en localidades pequeñas muchas situaciones similares “no llegan a visibilizarse” por miedo o por decisiones familiares.

Violencia de género Las Coloradas (1)

Según explicó, la manifestación se organizó rápidamente y reunió a una importante cantidad de vecinos. “Hoy es por ella, pero puede ser por muchas otras personas que nos necesiten”, expresó. El grupo se movilizó al edificio de la Municipalidad con varias consignas escritas, como "los niños no se tocan" y "no nos callamos más".

Uno de los puntos que más indignación generó entre familiares y manifestantes fue la situación judicial del acusado. De acuerdo con lo que denunciaron públicamente, el hombre habría permanecido bajo prisión domiciliaria pocas horas después del episodio denunciado.

Prieto cuestionó además que el acusado se habría presentado luego en su lugar de trabajo acompañado por custodia policial, algo que —según dijo— provocó “bronca” e “impotencia” entre los vecinos.

Violencia de género Las Coloradas (2)

Denuncian protección política

En la denuncia pública difundida por allegados a la víctima también se apuntó contra una supuesta protección política hacia el acusado debido a su vínculo familiar con autoridades de la localidad. “Ningún cargo político ni influencia debería estar por encima de la verdad ni de la seguridad de una mujer y de sus hijos”, expresó la mujer en su publicación.

Ese señalamiento se convirtió rápidamente en uno de los ejes centrales de la protesta realizada en Las Coloradas, donde vecinos reclamaron que el caso sea investigado con imparcialidad y sin privilegios.

Hasta el momento no trascendió oficialmente información judicial sobre una denuncia formal ni sobre medidas procesales adoptadas por la fiscalía interviniente. Tampoco hubo comunicaciones oficiales por parte del municipio local respecto de los cuestionamientos públicos realizados por la familia y los manifestantes.

Mientras tanto, la convocatoria vecinal continúa creciendo en redes sociales y en la localidad ya anticipan nuevas acciones para seguir reclamando acompañamiento institucional y medidas de protección para la denunciante y sus hijos.