Fiscalía formulará cargos al hombre que fue filmado en medio del abuso a dos niñas en Añelo

La difusión de los videos derivó en una investigación formal. El hombre fue identificado y detenido durante un allanamiento en una vivienda.

En medio de la tensión generada por la difusión de un video donde quedó registrado el abuso a dos niñas por parte de un vecino de Añelo el Ministerio Público Fiscal (MPF) publicó que se avanzó en la detención del mismo y sería prontamente el único imputado.

Según señalaron, la fiscal del caso es Eugenia Titanti quien tomó actuación a partir de una investigación iniciada tras la difusión en redes sociales de un video y describieron que en las imágenes se puede observar que "un hombre mayor de edad realiza conductas de connotación sexual contra una niña".

En tanto, el caso trascendió no solo por los videos sino que este miércoles por la noche una multitud se concentró frente a una vivienda con la intención de increpar y "quemar" la casa del hombre señalado en las publicaciones. Ante la creciente tensión, personal policial intervino para disuadir incidentes y posibles hechos de violencia.

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Un familiar realizó la denuncia tras la difusión del video y se detuvo a A.L.

En su publicación por redes sociales, Fiscalía detalló parte de la información respecto de las medidas que se tomaron y que están en curso desde ayer miércoles. Además, aseguraron que la causa cuenta con la denuncia radicada por un familiar de las víctimas.

Al respecto de los canales de circulación indicaron que "el video fuera difundido en distintos grupos de compra-venta de Añelo" que habrían llevado a dicha pariente a denunciar.

En conocimiento de lo expuesto y de la filmación, Titanti, quien desde el 8 de mayo está a cargo de las investigaciones fiscales en la región de Vaca Muerta Sur, requirió este jueves un allanamiento en una vivienda de la localidad de Añelo y la medida fue autorizada por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.

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Aunque no trascendió el resultado de la diligencia, aclararon que el objetivo es el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos de interés para la investigación.

Mientras se realizan las diligencias, la fiscal ordenó la detención de A.L., y en las próximas horas solicitará la audiencia de formulación de cargos correspondiente, de acuerdo a los plazos previstos en el Código Procesal Penal. Esto quiere decir que no podrá sobrepasar las 48 horas.

Los videos: prueba clave para el inicio de la investigación

Por su parte, la bronca se encendió tras la difusión de los videos que se replicaron sin parar en los grupos Facebook. Así, numerosos usuarios compartieron el material sin resguardar la identidad de la víctima. Por consiguiente, causaron la revictimización y exposición indebida de al menos una de las menores.

Además, el Artículo 128 del Código Penal Argentino establece que es delito la producción, financiamiento, ofrecimiento, comercialización, publicación, facilitación, divulgación o distribución de representaciones de menores de 18 años realizando actividades sexuales explícitas o de sus genitales con fines sexuales

Esto incluye un agravante si la víctima es menor de 13 años con pena de 3 a 6 años de prisión incluso a quienes tengan ese material en su poder. Consultados por LM Neuquén, abogados remarcaron que es un delito la difusión de videos de abuso sexual infantil incluso si están total o parcialmente blureados.

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La situación continuó siendo delicada durante la madrugada del jueves. Mientras avanza la investigación, las autoridades dispusieron reforzar la presencia policial en al menos dos domicilios de la localidad con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia y garantizar el desarrollo de las diligencias judiciales previstas para las próximas horas.

Por otro lado, cabe destacar que las imágenes son sumamente valiosas para la investigación: una de las niñas víctimas es quien filma al hombre tocando a la otra niña. Presuntamente, sostiene un celular con las manos mientras los sigue por distintos sectores de una casa.

En el video no figura ninguna otra personas por lo que parecen estar a solas con el hombre quien es retratado en casi todo momento, teniendo plena consciencia de que está siendo filmado mientras comete los actos.

Por su parte el audio del video desliza una escena desgarradora por la referencia a la muerte dado que la niña que filma relata la escena: "estamos haciendo un video. Acá están los chicos. Acá está Leo sacando cigarrillos". Luego, filma a la niña y enuncia: "Acá esta la muerta, un cadáver".