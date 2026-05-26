Un traumatólogo admitió que abusó de 4 pacientes y lo condenaron, pero puede seguir ejerciendo

Reconoció que en su consultorio hizo tocamientos que no tenían justificación clínica y acordó 3 años de prisión en suspenso, sin inhabilitación de matrícula.

Un traumatólogo admite que abusó de 4 pacientes en su consultorio y lo condenan, pero puede seguir ejerciendo (foto ilustrativa).

Un médico traumatólogo de Puerto Madryn reconoció ante la Justicia de Chubut que abusó sexualmente de pacientes mujeres en su consultorio y fue condenado luego de que en los últimos años se registraran cuatro denuncias en su contra por hechos de este tipo.

El acuerdo de juicio abreviado , sellado el viernes 22 de mayo de 2026 ante el juez Marcelo Orlando, le valió una pena de tres años de prisión en ejecución condicional , el decir que no va a la cárcel siempre que cumpla con ciertas obligaciones impuestas.

Pero más allá de eso, el dato que más debate genera es que el fallo no contempló la inhabilitación profesional , por lo que el médico quedó legalmente autorizado para continuar atendiendo pacientes .

Abusos sexuales en el consultorio

El condenado es Juan Francisco Thomatis, médico traumatólogo que atendía en el Centro Médico San Jorge de Puerto Madryn.

Los relatos de todas las víctimas describían una mecánica similar: las pacientes llegaban al consultorio por una dolencia física y durante la atención el profesional les pedía que se quitaran parte de la ropa sin justificación clínica.

Luego, siempre según las denuncias difundidas en su momento por el Ministerio Público Fiscal, realizaba tocamientos en zonas del cuerpo ajenas al motivo de consulta y mantenía contacto físico de carácter sexual sin consentimiento.

Las fiscales María Angélica Cárcano y Romina Carrizo, de la Oficina de Violencia de Género y Delitos Sexuales de Puerto Madryn, calificaron los hechos como abuso sexual simple en contexto de violencia de género.

Según explicó Cárcano durante la investigación, se trató de "tocamientos que no tienen nada que ver con ningún tratamiento, ninguna revisación de orden médico".

Cuatro denuncias y un proceso que duró años

Las primeras dos denuncias contra Thomatis correspondían a hechos ocurridos en 2022 y ya habían llegado a la instancia de juicio oral cuando, en junio de 2025, el Ministerio Público Fiscal abrió una nueva investigación por un tercer caso.

Para agosto de 2025 se contabilizaban cuatro presentaciones judiciales de diferentes víctimas.

El camino hasta la condena no fue directo.

Oficina Judicial de Puerto Madryn.jpg La Oficina Judicial de Puerto Madryn.

En al menos uno de los intentos previos de llegar a debate, la defensa solicitó una suspensión del juicio a prueba minutos antes de iniciarse la audiencia.

Finalmente, la acumulación de las cuatro causas y la solidez probatoria llevaron al acuerdo de esta semana.

Cómo se construyó la prueba

La investigación incluyó allanamientos tanto en el Centro Médico San Jorge como en el domicilio particular de Thomatis.

En el sanatorio secuestraron historias clínicas y constancias de atención.

En la vivienda, la fiscalía se llevó computadoras, notebooks, dispositivos de almacenamiento como pendrives y discos externos y el teléfono celular del imputado.

Todos los elementos fueron sometidos a peritajes informáticos.

Con ese caudal probatorio acumulado, el abogado defensor Fabián Gabalachis optó por la vía del juicio abreviado.

Al reconocer su autoría en los hechos investigados ante el juez, Thomatis evitó el juicio oral y público, y acordó la pena de tres años de prisión condicional.

La decisión que generó revuelo en Puerto Madryn

El punto que más polémica despertó en Chubut es que el acuerdo de partes no incluyó ninguna sanción sobre la matrícula del profesional.

A diferencia de otros casos similares en la región, donde los jueces dispusieron inhabilitaciones temporales o permanentes para el ejercicio de la medicina, Thomatis quedó con antecedente penal definitivo, pero sin restricción legal para volver a atender pacientes.