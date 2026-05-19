La fiscal lo acreditó con una Cámara Gesell a la víctima, sobrina de la pareja del condenado que estaba de visita. Recibió una condena leve.

Condenan a un policía de Chubut por abusar de una nena de 7 años.

Un policía de Chubut fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple contra una nena de 7 años , sobrina de su expareja.

El juez Gustavo Castro dictó la pena este martes 19 de mayo de 2026 durante una audiencia realizada en Trelew.

En el cierre del juicio oral , el magistrado consideró acreditados los tocamientos que el hombre cometió sobre la menor en julio de 2023 yt le impuso una condena que no implica cumplimiento efectivo de prisión.

Qué pasó en Trelew en 2023

Los hechos ocurrieron entre el 17 y el 28 de julio de 2023, mientras la nena visitaba el domicilio de su tía materna en Trelew durante las vacaciones de invierno.

El imputado, que entonces era pareja de esa mujer y cuya identidad no se reveló para mantener en reserva a la víctima menor de edad, aprovechó los momentos en que la tía se ausentaba del hogar para cometer los abusos.

En esas oportunidades, según lo que se pudo reconstruir, mientras la niña jugaba con su celular, el hombre la tocaba.

La investigación fue llevada adelante por la procuradora de fiscalía Guadalupe Serafini, del Ministerio Público Fiscal de Chubut.

La prueba central incluyó documentación, testimonios y una Cámara Gesell practicada a la víctima.

La pena de la justicia de Chubut

El juez Castro encontró al imputado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, en los términos del artículo 119, primer párrafo, y el artículo 45 del Código Penal.

La causa fue enmarcada en violencia de género bajo la Ley 26.485 de protección contra las mujeres.

La pena de seis meses de prisión en suspenso implica que el condenado no ingresa a una unidad carcelaria.

El fallo precisó que el hombre actuó "con pleno conocimiento" del daño causado y con intención de satisfacer deseos sexuales sobre la menor.

Pastor evangélico condenado y prófugo

El pastor evangélico Samuel José Figueroa, condenado en Chubut a 14 años de cárcel por abusar de la hija de su pareja durante siete años, se convirtió en prófugo de la justicia en abril de 2026 al no presentarse a cumplir la pena.

Ejercía su actividad religiosa en la localidad de El Maitén, abusó de la hija de su pareja durante siete años, entre 2000 y 2007, en la localidad de Telsen.

La niña tenía ocho años cuando comenzaron los abusos; la situación se extendió hasta poco antes de que cumpliera los 15.

Samuel José Figueroa, pastor evangélico de El Maitén condenado por abuso sexual Se fugó el pastor evangélico condenado por violar a una nena.

Los hechos incluyeron tocamientos, besos y acceso carnal.

Para garantizar el silencio, el pastor amenazaba a la niña con que, si hablaba, su madre no podría soportarlo y se suicidaría.

Él estaba formalmente a cargo de su guarda.

Un largo camino judicial

El caso tardó más de una década en llegar a los tribunales. El juicio comenzó en 2018 y se extendió hasta la época del aislamiento por la pandemia.

Figueroa fue declarado culpable en marzo de 2020, pero la condena formal recién se estableció en agosto de ese año, con una pena de 14 años de prisión.

En esas demoras se apoyó el Superior Tribunal de Justicia de Chubut para anular la causa: argumentó que entre el veredicto y la pena habían transcurrido más de cuatro meses, cuando el Código Procesal Penal establece un máximo de diez días.

La anulación fue revertida el 31 de marzo de 2026 por la Corte Suprema de la Nación.

El argumento de la Corte Suprema

Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz concluyeron que un delito aberrante no podía quedar impune por un tecnicismo procesal.

Figueroa debía presentarse el 17 de abril de 2026 en los Tribunales de Esquel para comenzar a cumplir la condena, pero cortó el contacto con su abogado defensor y desapareció.

El condenado es hijo de José Lucino Figueroa, otro pastor del mismo culto también condenado por abuso sexual, aunque -como el expolicía de Trelew- con pena condicional.