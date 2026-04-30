Debe cumplir 14 años de prisión, pero cortó contacto con su abogado defensor y desapareció. Durante siete años abusó de la hija de su pareja.

Se fugó el pastor evangélico condenado por violar a una nena.

El pastor evangélico Samuel José Figueroa , condenado en Esquel a 14 años de cárcel por la violación de la hija de su pareja, fue declarado prófugo por la Justicia de Chubut , que dispuso una orden de captura en todo el país.

Figueroa fue sentenciado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras un reclamo de la Procuración General, y luego de estar a punto de la absolución ya que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut, en una escandalosa resolución, había anulado la condena.

El religioso, que desempeñaba su actividad en la localidad de El Maitén , es hijo de José Lucino Figueroa, otro pastor del mismo culto que también fue condenado por abuso sexual, aunque no llegó a la cárcel ya que se le aplicó una pena de cumplimiento condicional.

Marcha en 2020 en El Maitén contra Samuel Figueroa, el pastor condenado por abuso sexual Marcha en 2020 en El Maitén, durante el juicio contra Samuel Figueroa.

El 17 de abril último, Samuel Figueroa debía presentarse a una audiencia en los Tribunales de Esquel, para comenzar a cumplir su condena, pero cortó el contacto con su abogado defensor y se esfumó.

Debido a esto, el juez federal de Esquel, Jorge Criado, lo declaró en rebeldía y ordenó su captura inmediata.

La escandalosa anulación del juicio

En el juicio que derivó en la pena de 14 años de cárcel, se estableció que Figueroa abusó de su hijastra durante siete años, entre 2000 y 2007, en la localidad de Telsen.

La niña tenía ocho años cuando comenzaron los abusos y la situación se extendió hasta poco antes de que ella cumpliera 15. Él estaba formalmente a cargo de su guarda.

José Lucino Figueroa, obispo evangélico condenado por abuso sexual en 2015 José Lucino Figueroa, padre de Samuel Figueroa, también condenado por abuso sexual.

El caso tardó más de una década en llegar a los estrados judiciales. En 2018 comenzó el juicio y se extendió hasta la época del aislamiento por la pandemia de Covid-19, lo que provocó lo que provocó dilaciones fuera de lo normal.

Figueroa fue declarado culpable en marzo de 2020 y pocos días después, el país quedó virtualmente cerrado por el coronavirus, sin que se hubiera formalizado la condena, que recién fue establecida en agosto de 2020

En estas demoras se basó el STJ chubutense para anular la causa, haciendo lugar a una presentación del imputado cuyo argumento era que no se había respetado el plazo que establece la ley para disponer la pena.

CORTE SUPREMA.jpg El caso de Samuel Figueroa llegó a la Corte Suprema, que ratificó la condena de 14 años de cárcel.

El Código Procesal Penal determina un máximo de 10 días entre el veredicto y el establecimiento de la condena. En el caso de Figueroa, transcurrieron más de cuatro meses.

Siete años de abusos

Pasaron otros seis años hasta que, el 31 de marzo de 2026, los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz, revocaron la anulación, rechazaron la argumentación de las dilaciones y consideraron que un delito aberrante como el que se estaba juzgando no podía quedar impune por un tecnicismo como el que postulaba la defensa.

En el juicio contra Figueroa se estableció que los abusos, que incluyeron tocamientos, besos y acceso carnal, se iniciaron cuando la hija de su pareja tenía 8 años y se extendieron sistemáticamente hasta poco antes de que cumpliera los 15.

Para garantizar el secreto, el pastor amenazaba a la niña diciéndole que, si revelaba lo que ocurría, su madre no podría soportarlo y se iba a suicidar.