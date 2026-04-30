El Servicio Meteorológico prevé nevadas para la noche de este jueves. Los trabajos de limpieza también podrían verse afectados por medidas de fuerza gremiales.

Preocupación en Chubut: anuncian nieve y el Gobierno aún no mandó el equipamiento para limpiar las rutas.

Con la temporada de invierno acercándose, empleados de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en la provincia de Chubut expresaron su preocupación por el ajuste del Gobierno sobre el organismo que se traduce en reducción de personal y falta de insumos para trabajar con la nieve en las rutas.

La secretaria general de la seccional chubutense del Sindicato de Trabajadores Viales (STV) , Soledad García, comunicó que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización ante nuevas amenazas de despidos, atrasos salariales y falta de presupuesto.

La dirigente gremial afirmó que ya hubo personal de Vialidad Nacional despedido en Chubut , y remarcó por otro lado que todavía no recibieron cuchillas ni ropa para la nieve, cuando el Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) está pronosticando nevadas para esta misma semana.

García le dijo al medio local Actualidad 2.0 que las “medidas de acción directa” pueden “surgir en cualquier momento”, ante las versiones que volvieron a circular acerca de una reducción de personal que podría traducirse en 800 despidos en la DNV en todo el país.

Vioalidad Nacional en la Ruta 3 El operativo invernal de Vialidad Nacional todavía no empezó en Chubut.

Recordó, en ese sentido, que el organismo viene sufriendo recortes durante el último año y medio, período en el cual hubo 154 trabajadores viales despedidos en todo el país, de los cuales cuatro se produjeron en Chubut, e incluso llegó a evaluarse la eliminación de la DNV mediante un decreto presidencial.

“La gente está cansada, agobiada y decidida a hacer lo que sea”, dijo la dirigente.

Chubut sin cuchillas ni ropa, y se viene la nieve

Una de las advertencias más fuertes que lanzó García tuvo que ver con la falta de insumos básicos para enfrentar la temporada de nieve y hielo en las rutas patagónicas.

“Todavía no hemos recibido cuchillas para los barrenieves y la ropa para la gente no ha llegado”, señaló, y dijo que la sal -que se utiliza para derretir y prevenir el hielo y la nieve- comenzó a llegar pero “a cuentagotas”.

Soledad García, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut Soledad García, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut.

En Chubut, el operativo invernal de Vialidad Nacional es vital para mantener la conectividad sobre rutas nacionales que atraviesan zonas cordilleranas y costeras.

Además, la nieve en las rutas no es algo que se deba prevenir a futuro sino absolutamente inminente. Para la noche de este mismo jueves 30 de abril y el viernes 1 de mayo, el SMN lanzó una alerta amarilla por nevadas en sectores cordilleranos de la provincia, que abarca zonas de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches.

Esta alerta, que habla de acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros, incluye, por ejemplo, todo el recorrido de la Ruta Nacional 40 por la provincia.

El conflicto que podría complicar más todo

Más allá de las cuestiones operativas, hay un conflicto sindical que tiene que ver con los salarios y que también podría afectar las tareas del personal de la DNV, en este caso por eventuales protestas gremiales.

El STV inició acciones judiciales por discriminación salarial, en las que argumenta que mientras otros organismos dependientes del Estado sí recibieron aumentos salariales, el personal de Vialidad quedó excluido.

““Nos deben aumentos desde octubre y noviembre de 2024”, dijo, y añadió que el sindicato ya tuvo un fallo favorable en primera instancia, que le ordenó al Poder Ejecutivo actualizar los sueldos, pero la sentencia quedó suspendida por una apelación del Gobierno.

Hace dos semanas hubo una negociación paritaria pero el porcentaje otorgado por las autoridades de la DNV volvió a quedar por debajo de la inflación.

El ajuste fue del 9% desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026. En comparación, en el período diciembre-marzo la inflación acumulada fue del 12,5% y, con la de abril que aún no se informó oficialmente, llegaría a una cifra entre el 15% y el 16%.

Además, García aseguró que ese 9% todavía no fue confirmado ni liquidado en los sueldos, y que, por otra parte, es la única actualización que se le otorgó al personal desde noviembre de 2024 en adelante.