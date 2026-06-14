Estados Unidos e Irán: confirman el acuerdo de paz y Trump ordena reabrir Ormuz

Pakistán confirmó que la firma será el 19 de junio en Suiza. El pacto incluye el alto el fuego en Líbano y el levantamiento del bloqueo naval.

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán quedó confirmado este domingo y pone fin a una guerra que mantuvo en vilo a Medio Oriente durante meses. El anuncio surgió primero desde Pakistán y fue ratificado horas más tarde por el presidente Donald Trump.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif , informó que ambas partes alcanzaron el entendimiento tras una intensa ronda de negociaciones y que la firma oficial se realizará el 19 de junio en Suiza.

“Tras conversaciones intensivas, nos complace anunciar que el acuerdo de paz ha sido alcanzado”, expresó Sharif en un comunicado difundido este domingo.

Según precisó, el pacto contempla la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, una fórmula que también abarca al Líbano, uno de los principales focos de tensión de las últimas semanas.

ACUERDO DE PAZ

La situación en el Líbano había amenazado con descarrilar las conversaciones en los últimos días, en medio de las tensiones entre Israel y Hezbollah. La inclusión de ese frente fue uno de los puntos centrales del reclamo iraní.

El mandatario paquistaní agradeció a Washington y a Teherán por haber optado por una salida diplomática y resaltó la mediación de Qatar, junto con las contribuciones de Arabia Saudita y Turquía en el proceso.

Sharif anticipó, además, que los países mediadores impulsarán durante esta semana una serie de reuniones técnicas para preparar la implementación del entendimiento antes de la ceremonia formal en territorio suizo.

Trump confirmó el acuerdo de paz y ordenó reabrir el estrecho de Ormuz

Minutos después del anuncio de Pakistán, Trump aseguró que el entendimiento con Teherán estaba terminado. “El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo”, escribió en sus redes sociales.

El presidente estadounidense autorizó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de energía, y el levantamiento del bloqueo naval que regía en la zona desde el inicio de la crisis.

“Autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz”, señaló, y sumó la “eliminación inmediata del bloqueo naval” estadounidense. El mensaje cerró con una referencia al mercado petrolero: “Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”.

Trump chaleco port Los anuncios de Donald Trump son esperanzadores pero confusos a la vez.

El estrecho de Ormuz concentra una porción decisiva del transporte global de petróleo y gas natural, por lo que cada interrupción repercute de inmediato en los precios internacionales. Su reapertura es interpretada como un alivio directo para los mercados energéticos.

El conflicto, que había escalado durante los últimos meses, derivó en el cierre del paso marítimo y en un bloqueo naval que tensionó el suministro energético a escala global. El nuevo entendimiento busca clausurar esa etapa y reactivar el tránsito de buques en una de las vías comerciales más sensibles del planeta.

De cara a los próximos días, la atención se concentra en la antesala técnica del acuerdo y en la ceremonia de firma prevista para el viernes en Suiza, instancia en la que se definirían los detalles operativos del pacto entre Estados Unidos e Irán.