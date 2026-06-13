Guerra en Medio Oriente: ¿Cuándo se firmaría el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán?

Tras semanas de tensión en Medio Oriente, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que la firma de un acuerdo de paz con Irán está muy cerca de alcanzarse y señaló que la reapertura del estrecho de Ormuz se produciría inmediatamente después.

El anuncio fue realizado por el mandatario este sábado a través de su cuenta en Truth Social, donde aseguró que “está previsto que el acuerdo se firme mañana” y que, una vez concretado, el estrecho de Ormuz volverá a estar abierto para la circulación internacional.

Las declaraciones de Trump se conocieron luego de que el gobierno de Pakistán, que interviene como mediador entre ambos países, anticipara que el entendimiento podría alcanzarse en las próximas 24 horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CMShehbaz/status/2065751039136207357&partner=&hide_thread=false We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, afirmó en un mensaje publicado en la red social X que las partes se encuentran “más cerca que nunca de un acuerdo de paz” y señaló que, tras la firma electrónica, se prevén conversaciones técnicas durante la próxima semana.

Trump advirtió una posible ofensiva si no hay acuerdo

Por otra parte, el presidente estadounidense aseguró que Irán renunció a sus intenciones de desarrollar un arma nuclear y sostuvo que el acuerdo no contemplará ningún intercambio de dinero entre ambos países. “A diferencia de los cientos de miles de millones de dólares que Obama les entregó, incluidos US$1.700 millones en efectivo contante y sonante, no habrá intercambio de dinero”, afirmó.

Trump también señaló que Estados Unidos ingresará a territorio iraní “cuando todo esté en calma” para recuperar el uranio y destruirlo de manera definitiva, ya sea dentro de Irán o en territorio estadounidense. Al mismo tiempo, lanzó una advertencia en caso de que el tratado de paz previsto para el domingo no llegue a concretarse: aseguró que cuentan con una “alternativa definitiva” contra el país de Medio Oriente.

trump iran

Finalmente, el mandatario expresó su intención de mantener una nueva etapa de cooperación con Irán y la región, y deseó que el proceso avance “de forma rápida, sencilla y sin contratiempos”.

Irán cuestionó el anuncio de Trump

A pesar del comunicado de Trump, las fuerzas armadas iraníes, a través del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, negaron que el país vaya a firmar un acuerdo de paz en las próximas 24 horas y cuestionaron la “inusual insistencia” del presidente estadounidense en anunciar una posible firma para ese mismo día.

Según informó CNN, desde Irán señalaron que las declaraciones de Trump se realizaron pese a que los negociadores iraníes habían aclarado que el memorándum todavía no estaba finalizado. La postura del gobierno iraní abrió nuevas dudas sobre los tiempos del acuerdo anunciado por el mandatario norteamericano.

Irán desafía a Donald Trump (1)

Previamente, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, había pedido cautela respecto a los plazos y señaló que todavía no estaba definida la fecha exacta para la firma del acuerdo. “No será mañana”, sostuvo, aunque no descartó que el acuerdo pudiera concretarse en los próximos días.

Qué incluye el acuerdo

Según trascendió, el borrador del acuerdo contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, mientras que las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán quedarían para una etapa posterior. El canciller iraní, Abbas Araghchi, señaló que todavía podrían realizarse modificaciones, aunque afirmó que el país salió fortalecido tras el conflicto.

ORMUZ

Además, el entendimiento establecería un plazo inicial de 60 días luego de la firma para definir los detalles técnicos vinculados al manejo del uranio altamente enriquecido iraní. Estados Unidos sostiene que ese proceso buscaría avanzar hacia la eliminación de ese material, mientras que Teherán mantiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos.