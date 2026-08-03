Le incendiaron el camión con el que trabajaba a un hombre de 68 años: "Destruyeron la esperanza de mi familia"

Desde diciembre, Miguel Ávila, realizaba servicios atmosféricos en Añelo con un camión que había comprado con mucho esfuerzo.

Un vecino de Añelo sufrió la pérdida de su herramienta de trabajo: este sábado alguien ingresó al patio de su casa y prendió fuego el camión con el que ofrecía servicio de desagote de cloacas. "Se llevaron la esperanza de toda mi familia", denunció.

Miguel Ávila tiene 68 años y junto a su esposa vive en Añelo y hace poco más de un año invirtió en un camión atmosférico que hoy quedó reducido a un montón de hierros quemados.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en su vivienda, ubicada sobre la Ruta Provincial 17 , en la parcela 1 de Añelo. Ávila sostuvo que no fue un accidente, sino un ataque deliberado.

"El camión no se prendió fuego solo. El camión lo prendieron fuego", afirmó en diálogo con LMNeuquén.

Según reconstruyó, todo ocurrió alrededor de las 2.30 de la madrugada. Minutos antes, aseguró que desconocidos cortaron la energía eléctrica de la vivienda desde la térmica, ubicada en el exterior del predio.

"Cuando vieron que ya me había acostado me cortaron la luz. Me apagaron todos los reflectores", relató. Con la oscuridad a su favor, los responsables habrían ingresado al patio donde estaba estacionado el camión atmosférico.

El damnificado indicó que según la cámara que hay enfrente, entraron al patio y derramaron combustible dentro del camión. "Cuando me desperté ya estaba ardiendo", aseguró.

El esfuerzo de toda una familia

Ávila explicó que el vehículo había sido adquirido hace pocos meses para ofrecer servicios de desagote de pozos atmosféricos en Añelo, una localidad donde el crecimiento de Vaca Muerta genera una demanda permanente de ese tipo de trabajos.

"Con mucho esfuerzo compramos el camión para trabajar en el pueblo, hacer servicios atmosféricos y poder vivir de eso", contó. Reconoció que, por su edad, ya no consigue empleo en relación de dependencia y por eso decidió emprender. El trabajo lo llevaba adelante todos los días y ahora se quedó sin nada.

Cuando advirtió el incendio, Miguel y su esposa intentaron apagar las llamas por sus propios medios. "Con mi mujer tratábamos de apagarlo con baldes de agua", recordó.

El matrimonio vive prácticamente pegado al lugar donde estaba estacionado el vehículo, por lo que también temieron que el fuego alcanzara la vivienda y a ellos.

"El calor estaba al lado de nuestro dormitorio", dijo y aseguró que los bomberos llegaron demasiado tarde. Su esposa, de 70 años, sufrió una fuerte crisis nerviosa y ahora enfrenta una crisis de presión alta.

"Fue un atropello mafioso"

Para Ávila, distintos elementos demuestran que el incendio fue intencional. "Si el camión se hubiera prendido fuego solo, ¿por qué iban a cortar la luz? ¿Por qué rompieron el candado para entrar?", se preguntó.

Por eso no duda en definir lo ocurrido como un ataque premeditado. "Fue un atropello mafioso", afirmó y contó que no le robaron ninguna pertenencia.

"No se llevaron nada. Solamente prendieron fuego el camión y se escaparon", destacó. Aunque evitó identificar públicamente a algún sospechoso, cree que detrás del ataque hubo intereses vinculados a la actividad que desarrollaba.

Añelo.

Después del incendio realizó la denuncia policial y el camión fue peritado. Sin embargo, explicó que el seguro contratado no cubre este tipo de daños.

"Yo tenía seguro contra terceros y no me cubre absolutamente nada", se lamentó. "Yo hacía trabajos para la Municipalidad y todavía me deben plata. Nadie vino a preguntarme cómo estábamos", aseguró.

Miguel reconoció que lo que más le duele no es únicamente la pérdida económica. "Uno vive al límite de la economía. Yo soy un pobre infeliz que vive de fiarle su trabajo a la gente", dijo.

Asegura que el incendio terminó con el proyecto que había construido junto a su esposa para afrontar la vejez. "Nos destruyeron la herramienta de trabajo," concluyó el vecino quien pidió que la justicia investigue.