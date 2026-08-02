Este lunes no hay clases en Neuquén: los motivos de un nuevo paro de ATEN

La semana comienza con una medida de fuerza que afectará a las escuelas de toda la provincia. Los detalles.

La semana comenzará sin clases en las escuelas de Neuquén. Se espera que muchos establecimientos estén cerrados en la provincia este lunes 3 de agosto, a partir de una adhesión del gremio docente ATEN a un plan de lucha coordinado a nivel nacional.

La dirigencia de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén ( ATEN ) anunció su adhesión al paro nacional lanzado el pasado miércoles por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para el próximo lunes 3 de agosto . La huelga será por 24 horas para reclamar mejoras salariales y presupuestarias.

La medida nacional fue anunciada en el marco del plan de lucha resuelto por el congreso de la CTERA , ante la "grave situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación como consecuencia del ajuste impulsado por el Gobierno Nacional", explicaron en un comunicado.

Pese a que los trabajadores de la educación de Neuquén llegaron a a un acuerdo a fines de 2025 con el gobierno provincial, el reclamo del gremio apunta a la falta de respaldo de Nación a las políticas educativas que respaldan.

Sebastián Fariña Petersen

"La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa", explicaron.

La secretaria general de ATEN, Fanny Mansilla, compartió un mensaje a través de las redes sociales del gremio en el que invitó a todos los docentes a formar parte del plan de lucha y organizarse con sus compañeros de trabajo para adherir a la medida de fuerza.

En Neuquén ATEN anunció que realizará una movilización provincial en la capital. Desde el gremio informaron que la concentración será a las 11 en el monumento a San Martín para luego marchar por las calles céntricas de la ciudad.

Los docentes neuquinos reclamarán salarios dignos, mayor presupuestos educativo y aumento de las Jubilaciones. También dejarán a la vista su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

ATEN irá a los puentes junto con el gremio docente rionegrino, en adhesión al paro nacional convocado por CTERA. Agustín Martínez

Los maestros de todo el país reclamarán el próximo lunes la urgente convocatoria de la Paritaria Nacional Docente; un aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios; y pedirán la restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales destinados a la educación.

También pedirán la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Y marcharán para rechazar toda reforma jubilatoria y en defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto.

Los docentes congregados en ATEN también se oponen a otras medidas impulsadas por el gobierno nacional. Por eso, la marcha servirá también para expresar su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocida por los opositores como Ley de Extranjerización de las Tierras.

Una nueva negociación para ATEN

El pasado viernes, los trabajadores nucleados en ATE aceptaron en asamblea la propuesta oficial de mejora salarial que incluye la continuidad de actualización por IPC, bonos extraordinarios e incrementos porcentuales adicionales, y la dirigencia docente de ATEN ya confirmó que pedirá lo mismo.

"El gobierno tendrá que darnos a todos ese 4% extra", aseguró a LM Neuquén la secretaria general de ATEN, Fany Mansilla. La dirigente comentó que analizaron punto por punto el ofrecimiento que el Gobierno provincial hizo al resto de los trabajadores estatales y que ese porcentaje es lo que ellos aún no tienen, en comparación con su acuerdo alafrial vigente hasta fin de año.

Mansilla contó que durante este viernes se reunió con las comisiones directivas de las distintas seccionales del gremio docente para analizar todos los puntos de incrementos otorgados a ATE y adelantó que pedirán igualdad salarial con sus pares estatales.

La dirigente explicó es que el acuerdo que ATEN tiene está vigente hasta fin de este año y el que recientemente aprobó ATE se extenderá hasta junio del año que viene, por lo que las sumas que acordaron para 2027 no tienen que ver con su actual acuerdo.