La agresión ocurrió a plena luz del día en el Parque Industrial de Centenario. Testigos enfrentaron al hombre, ayudaron a que la mujer pudiera alejarse.

La arrinconó, la golpeó y la tomó del cuello: vecinos filmaron el ataque e intervinieron. (Foto Gentileza Centenario Digital)

Una mujer fue golpeada y tomada del cuello por un hombre en el Parque Industrial de Centenario . La violenta escena fue observada por vecinos que circulaban por el lugar, quienes decidieron filmar lo que sucedía, enfrentar al agresor y compartir las imágenes para visibilizar el ataque.

El episodio ocurrió durante la tarde de este sábado, frente a una empresa ubicada sobre calle Río Negro. De acuerdo con algunos testimonios, la víctima se había retirado de su trabajo minutos antes de ser abordada.

En el video que comenzó a circular por las redes sociales y compartido por el portal Centenario Digital, se observa al hombre mientras arrincona a la mujer contra una pared. Luego empieza a golpearla y, en un momento, la toma con fuerza del cuello.

Quienes registraban la situación desde un vehículo comprendieron que la mujer estaba en peligro y decidieron intervenir. Se bajaron, comenzaron a gritarle al agresor y lograron que él la soltara.

La víctima pudo continuar caminando y alejarse del lugar. La reacción de los testigos fue clave para interrumpir una agresión que aumentaba en intensidad y podía haber tenido consecuencias todavía más graves.

Decidieron mostrar el video para que la agresión no quedara oculta

Los vecinos no solo intervinieron para ayudar a la mujer, sino que también resolvieron difundir la grabación. La intención fue visibilizar lo ocurrido, aportar información sobre el atacante y evitar que el episodio pasara inadvertido.

El hombre se movilizaba en un Volkswagen Gol negro. Sin embargo, en las imágenes no se alcanza a distinguir la patente debido a que estaba cubierta de barro.

Hasta el momento, según la información a la que se pudo acceder, no se había radicado una denuncia policial por el ataque.

La falta de una presentación formal no disminuye la gravedad del hecho registrado ni implica que la situación no pueda ser investigada. En muchos casos, las víctimas demoran en denunciar por miedo, dependencia económica, amenazas o por encontrarse todavía bajo una situación de control ejercida por el agresor.

La violencia de género, una realidad persistente en Neuquén

El ataque ocurrido en Centenario se conoce en un contexto marcado por cifras preocupantes. Los últimos relevamientos elaborados en Neuquén muestran que miles de mujeres recurrieron durante el último año a organismos provinciales, municipales y judiciales por situaciones de violencia.

El informe del Observatorio de las Mujeres y las Diversidades de Neuquén indicó que durante 2025 unas 12.903 mujeres registraron situaciones de violencia ante distintos organismos. Además, 3.589 denunciaron a sus parejas ante la Justicia y recibieron medidas cautelares de protección.

El relevamiento también advirtió que la violencia psicológica estuvo presente en más del 90% de los casos analizados y la violencia física superó el 60%. En la mayoría de las situaciones, las agresiones no fueron episodios aislados, sino hechos reiterados.

Por su parte, los informes de MuMaLá continúan alertando sobre la violencia extrema por razones de género. Durante el primer semestre de 2026, la organización contabilizó más de un centenar de muertes violentas y cientos de intentos de femicidio en el país.

Las cifras permiten dimensionar una problemática que muchas veces permanece dentro de los hogares, pero que también puede ocurrir en la vía pública y frente a otras personas.

En Centenario, los testigos eligieron no mirar hacia otro lado. Filmar la escena permitió dejar un registro, pero la decisión más importante fue intervenir: los gritos obligaron al agresor a soltar a la mujer y le dieron la oportunidad de alejarse.