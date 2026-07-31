Desmoronamiento en Ruta 40: cómo llegar a Chapelco y Lago Hermoso mientras sigue el corte en Siete Lagos

El tránsito permanece interrumpido entre San Martín de los Andes y Catritre. Turismo informó los caminos alternativos para ingresar a los centros de esquí.

El desmoronamiento de rocas en Ruta 40 , que derivó en un corte total de circulación , no afectó el funcionamiento de los principales centros de esquí de la Región de los Lagos del Sur que continúan operando con normalidad.

Desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia informaron este viernes que tanto Chapelco como Lago Hermoso Ski Resort permanecen abiertos y pueden ser visitados.

Además, desde la cartera explicaron que se pueden utilizar desvíos habilitados tras el derrumbe registrado en el circuito de los Siete Lagos.

La interrupción del tránsito se produjo luego del desprendimiento de rocas de gran tamaño ocurrido este jueves entre San Martín de los Andes y Catritre, situación que obligó a cerrar completamente ese sector de la ruta por razones de seguridad.

Cómo acceder a Chapelco y Lago Hermoso

Mientras continúan los trabajos para remover el material rocoso, los turistas pueden llegar a los centros de nieve utilizando la Ruta Provincial 19 y otros caminos alternativos, entre ellos el Camino Arrayán, que fueron debidamente señalizados para garantizar la circulación.

Desde el Gobierno provincial recomendaron realizar los desplazamientos únicamente durante las horas de luz, respetar las indicaciones del personal vial y extremar las precauciones debido a las bajas temperaturas y las condiciones propias del invierno en la cordillera.

De esta manera, la temporada turística continúa desarrollándose con normalidad, aunque con modificaciones en los recorridos habituales para ingresar a los centros de esquí.

El corte en la Ruta 40 continúa por riesgo de nuevos derrumbes

Desde Vialidad Nacional informaron que el corte total sobre la Ruta 40 entre San Martín de los Andes y Catritre se mantiene debido a que la ladera aún presenta inestabilidad y existe riesgo de nuevos desprendimientos de rocas.

Por ese motivo, maquinaria y personal especializado trabajan en la remoción del material para restablecer las condiciones de seguridad necesarias antes de rehabilitar el tránsito.

Las autoridades aclararon que la reapertura dependerá de la evolución de las tareas y de las evaluaciones técnicas sobre la estabilidad del sector afectado.

Federico Soto

Operativo conjunto para recuperar la circulación

El operativo para despejar la ruta se desarrolla de manera coordinada entre Vialidad Nacional, la Dirección Provincial de Vialidad, la Secretaría de Emergencia y Gestión del Riesgo, la Dirección de Protección Civil, el Área de Tránsito e Hidráulica de la Municipalidad de San Martín de los Andes, la Administración de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional y la Policía del Neuquén.

Mientras continúan los trabajos, las autoridades reiteraron el pedido a los conductores de mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de viajar y respetar los desvíos establecidos para evitar situaciones de riesgo.