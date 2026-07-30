¿Dónde está Cimolai?, un concejal picanteó al intendente de Centenario tras el temporal

Tras las intensas lluvias, el mandatario pidió que los vecinos se queden en casa. El edil neuquino recorrió las calles y lo desafió con un ocurrente video.

El concejal de Neuquén Capital viajó hasta la vecina ciudad y recorrió las calles anegadas.

El concejal de Neuquén Joaquín Eguía lanzó una dura crítica contra el intendente de Centenario, Esteban Cimolai , luego del fuerte temporal de la noche del miércoles y la madrugada del jueves que dejó calles anegadas y complicaciones para circular en distintos sectores de la ciudad.

Frente a esa situación, el jefe comunal pidió a la población evitar salir de sus casas mientras continuaban las lluvias y los equipos municipales trabajaban en el desagote de los sectores más comprometidos.

" Que la gente permanezca en sus casas , que salga para lo que realmente tenga que salir y que le demos un poquito de tregua al clima", expresó Cimolai en declaraciones a Radio 7.

El edil capitalino recogió el guante y, a través de un video publicado en sus redes sociales, mostró una recorrida por distintos barrios afectados por las lluvias y desafió al jefe comunal con una pregunta que se repite: "¿Dónde está Cimolai?", cuestionando la ausencia del mandatario.

¿Dónde está Cimolai?

El video comienza con el concejal consultando a distintos vecinos si habían visto al intendente. "¿Lo viste a Cimolai?", pregunta en reiteradas oportunidades mientras camina por calles cubiertas de agua.

Las respuestas de los vecinos fueron en el mismo sentido. "No aparece. Si lo ves, decile que venga a arreglar las calles", le respondió uno de ellos.

Otro agregó: "Ya estamos re calientes con esto", mientras muestra el estado de una de las arterias de la ciudad.

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Durante la recorrida, Eguía también visitó el ingreso de la Escuela 360, donde cuestionó el estado de los accesos.

"Mirá lo que son las calles. Completamente inundadas e imposibles de llegar. ¿Sabés cuál es el problema, Esteban? Que tus hijos acá no vienen. Por eso no te interesan las calles de Centenario", lanzó.

En otro tramo del video, el concejal ironizó sobre el paradero del intendente. "En su casa o en el lago lo vas a encontrar seguro. Pero en los barrios o inaugurando obras, no", afirmó.

"Centenario está abandonado"

Junto al video, Eguía publicó un extenso mensaje en el que sostuvo que "Centenario está abandonado" y enumeró una serie de problemas que, según aseguró, afectan a la ciudad.

"Esto es lo que se preguntan miles de vecinos. Las calles inundadas, reventadas, barrios sin servicios, falta de cloacas, gas, sin señalización y mil cosas más", escribió.

Además, invitó a los vecinos a enviarle reclamos y denuncias a través del WhatsApp 299 59 59 249 para visibilizar las problemáticas de cada barrio.

"Te dejo mi número de teléfono para que me mandes tus reclamos y denuncias y le hagamos ver al intendente todo lo que necesita mejorar la ciudad", expresó.

También aseguró que decidió recorrer Centenario luego de recibir numerosos mensajes de vecinos y cuestionó a los dirigentes locales.

"Vengo hasta acá porque me escribieron un montón de vecinos. Sin estar en campaña y a más de un año de las elecciones, porque los diputados provinciales —peor los que son de Centenario— y los concejales están atornillados a sus oficinas en lugar de salir a escuchar a la gente. Ni hablar del intendente. Salgan a la calle, recorran, pero principalmente laburen", publicó.

Precipitaciones poco habituales

Desde el municipio informaron que no fue necesario evacuar familias, aunque sí se resolvió suspender las clases debido al estado de las calles y a las complicaciones que presentaban los recorridos del transporte escolar y urbano.

Cimolai explicó además que la ciudad registró en pocos días un volumen de precipitaciones poco habitual. Según indicó, durante todo el año habían caído 118 milímetros, mientras que solo en los últimos 25 días se acumularon 34,5 milímetros, una situación que puso a prueba el sistema de drenaje y generó complicaciones en distintos sectores de Centenario.