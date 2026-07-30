Alerta por viento y frío en Neuquén: detalles del pronóstico para esta semana

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó el ingreso de aire frío y húmedo con un alerta por viento y nevadas en la cordillera.

El cierre de julio y los primeros días de agosto llegarán con el típico sello patagónico a la provincia de Neuquén . Entre el continuo ingreso de aire frío desde la montaña, períodos de inestabilidad y un paulatino incremento del viento. El pronóstico para los próximos días anticipa un escenario dinámico y cambiante en la capital y toda la región del Alto Valle.

Según detalló el reporte oficial de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), el contexto meteorológico regional estará dominado por el ingreso de aire frío y húmedo en la zona cordillerana, lo que generará lluvias y nevadas persistentes. En tanto, para las zonas de valles se prevén condiciones inestables, aunque con mejoramientos temporarios, momentos de sol y ascensos acotados en los valores térmicos.

En la misma línea, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) difundió para este viernes una alerta meteorológica que engloba casi la mitad del territorio provincial. La advertencia incluye una importante porción del norte provincial bajo alerta amarilla por fuertes vientos. Por otro lado, la mayoría de la franja cordillerana de la provincia estará bajo alerta naranja por nevadas.

Cómo estará el tiempo en Neuquén este viernes

Para la jornada del viernes 31 de julio, el pronóstico anticipa una temperatura máxima que alcanzará los 16 °C durante el día, bajo un cielo completamente cubierto. El viento comenzará a hacerse notar desde el sector sudoeste con velocidades medias de 36 km/h y ráfagas que se elevarán hasta los 47 km/h.

Con el correr de las horas y de cara a la noche del viernes, el cielo pasará a estar parcialmente nublado y se registrará un marcado descenso térmico, con una mínima que rozará los 0 °C. Durante la madrugada, el viento continuará soplando desde el sudoeste a 26 km/h, con ráfagas de 44 km/h.

Sábado con frío y cielo cubierto

El inicio del fin de semana, correspondiente al sábado 1 de agosto, mantendrá la tendencia invernal con abundante presencia de nubes en la capital neuquina. La máxima prevista para la tarde será de 14 °C con cielo cubierto. En cuanto al viento, rotará hacia el sector noreste a unos 24 km/h, acompañado por ráfagas de 35 km/h.

Para la noche del sábado se espera una temperatura de 4 °C y viento rotando al sudeste a 24 km/h, con ráfagas de 39 km/h, sosteniendo la sensación de frío en toda la zona metropolitana.

Claudio Espinoza

Se esperan ráfagas el domingo

El punto de mayor atención meteorológica durante el fin de semana estará centrado en el domingo 2 de agosto, cuando las condiciones de viento se intensifiquen sobre Neuquén y ciudades aledañas.

Durante el día, el termómetro marcará una máxima de 16 °C con cielo cubierto. Sin embargo, el dato central será el incremento del viento del oeste, que alcanzará los 30 km/h de manera constante y registrará ráfagas intensas de hasta 59 km/h.

Hacia la noche del domingo, la temperatura descenderá bruscamente a 1 °C, el cielo quedará parcialmente nublado y el viento del oeste mantendrá valores de 30 km/h con ráfagas cercanas a los 50 km/h. Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones para la circulación en la vía pública y al transitar por rutas de la zona.

Qué pasará durante la semana en el Alto Valle

El comienzo de la semana laboral traerá un respiro en cuanto a la intensidad del viento, aunque el ambiente continuará fresco e inestable. Para el lunes 3 de agosto se aguarda una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 14 °C. El viento disminuirá marcadamente su velocidad, soplando a 24 km/h desde el oeste con ráfagas leves de 29 km/h.

Por la noche del lunes, la mínima será de 4 °C y reaparecerá la inestabilidad, con viento calmo del este a 10 km/h y ráfagas de 22 km/h.

En tanto, el martes 4 de agosto continuará bajo condiciones inestables en la región. Durante el día se aguarda una máxima de 13 °C con cielo cubierto y viento del este a 19 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá a 2 °C, mientras que el viento rotará al sudoeste alcanzando los 27 km/h, con ráfagas que volverán a subir hasta los 47 km/h.

Nevadas en cordillera y precaución en rutas

El fenómeno más persistente a nivel provincial continuará concentrado en la cordillera, donde la AIC remarca el pulso de aire frío con nevadas y lluvias continuas. Esta situación afecta la visibilidad y provoca acumulación sobre las rutas cordilleranas y los pasos fronterizos.

Se sugiere a los conductores que deban trasladarse hacia el interior o la cordillera neuquina verificar previamente el estado de las calzadas, portar cadenas y extremar los cuidados por posible presencia de hielo o nieve acumulada.