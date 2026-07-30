Reclamos laborales en el primer semestre en Neuquén: cuáles fueron los rubros con mayor conflicto

La Subsecretaría de Trabajo atendió 6.391 consultas este año. Los conflictos por despidos y telegramas laborales encabezaron las demandas de los trabajadores.

El Gobierno de la provincia de Neuquén dio a conocer las cifras de reclamos laborales registrados en el territorio durante el primer semestre del 2026 . De acuerdo al informe de la Subsecretaría de Trabajo, en lo que va del año se contabilizaron 6.391 consultas y asesoramientos entre enero y junio .

Los números se dan en un contexto de crecimiento del empleo privado registrado en la provincia.

El servicio de orientación y acompañamiento laboral funciona de manera permanente en la sede central y en las delegaciones regionales de Vaca Muerta II, Altos Neuquén, Pehuén, Comarca Petrolera y Lagos del Sur.

El objetivo es garantizar el acceso de trabajadores de toda la provincia a información y asistencia ante conflictos laborales.

Qué reclamos realizaron los trabajadores

De acuerdo con el informe, las principales consultas estuvieron relacionadas con telegramas laborales, intimaciones, despidos, desvinculaciones, liquidaciones finales, registración laboral, certificaciones de servicios, condiciones de trabajo y conflictos con empleadores.

También se registró un importante número de intervenciones vinculadas con trámites previsionales y de seguridad social, que forman parte de las tareas de asesoramiento que brinda el organismo.

Durante el primer semestre, la Subsecretaría atendió un promedio superior a 35 personas por día, con más de mil consultas mensuales y un crecimiento sostenido que alcanzó su punto máximo en junio.

Comercio, construcción, trabajo en casas particualres y gastronomía fueron las actividades con mayores reclamos.

Los rubros con más consultas en Neuquén

Según el relevamiento, las actividades económicas que generaron la mayor cantidad de reclamos fueron:

Comercio.

Construcción.

Trabajo en casas particulares.

Gastronomía.

Estos sectores concentraron la mayor demanda de asesoramiento por conflictos laborales, principalmente relacionados con desvinculaciones, derechos laborales y regularización de situaciones de empleo.

Los reclamos fueron por conflictos por desvinculaciones, derechos laborales y regularización de situaciones. Claudio Espinoza

Más de 6.300 trabajadores recibieron asesoramiento

El secretario de Trabajo, Pablo Castillo, destacó que detrás de cada consulta existe una persona que buscó respaldo del Estado.

"Las más de seis mil consultas que recibimos durante el primer semestre hablan de una subsecretaría abierta y cercana. Para nosotros no son estadísticas: son personas que encontraron una respuesta y un equipo dispuesto a acompañarlas", afirmó. "Las más de seis mil consultas que recibimos durante el primer semestre hablan de una subsecretaría abierta y cercana. Para nosotros no son estadísticas: son personas que encontraron una respuesta y un equipo dispuesto a acompañarlas", afirmó.

El funcionario también remarcó la importancia de mantener presencia en todo el territorio provincial.

"Estos resultados reflejan una decisión de gestión: fortalecer la presencia de la Subsecretaría de Trabajo en todo Neuquén para que los trabajadores encuentren un Estado presente, que escucha, orienta y acompaña. La defensa de los derechos laborales no puede depender del lugar donde vive una persona, y por eso seguimos consolidando una red de atención con alcance territorial", sostuvo.

El informe se difundió en un contexto en el que Neuquén continúa mostrando indicadores positivos en materia de empleo privado registrado. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y abril de 2026 la provincia incorporó alrededor de 12.000 nuevos puestos de trabajo formales, equivalente a un crecimiento del 7,1%, en contraste con la caída registrada a nivel nacional.