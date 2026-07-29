Emitieron un pedido de captura internacional contra el fundador de Telegram: de qué lo acusan

El servicio de Inteligencia moscovita acusa al empresario de complicidad en terrorismo y sabotaje. El fundador de la red social reside en Francia.

El pedido de captura fue emitido por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia emitió este miércoles un pedido de captura internacional contra el fundador y director ejecutivo de la aplicación Telegram, Pavel Durov . La medida responde al inicio de una causa penal en su contra en Moscú, donde el empresario es acusado de colaboración y complicidad con actividades terroristas .

Durov, nacido en territorio ruso, pero con nacionalidad francesa y emiratí, se encuentra actualmente en Francia . Según explicó el abogado Vladimir Zherebenkov a la agencia TASS, los cargos por cooperación con el terrorismo conllevan penas de extrema gravedad que podrían alcanzar la cadena perpetua .

El letrado agregó que la justicia rusa podría dictar su arresto en ausencia para luego solicitar la extradición formal mediante Interpol.

La acusación formulada por los servicios de inteligencia moscovitas sostiene que Telegram vulneró las leyes locales al omitir la eliminación de canales, chats y chatbots.

Los servicios de inteligencia moscovitas sostienen que la aplicación creada por Pavel Durov vulneró las leyes locales.

De acuerdo con el reporte oficial, estas herramientas digitales eran utilizadas por agencias de inteligencia ucranianas y organizaciones extremistas para planificar y ejecutar asesinatos en masa, atentados, sabotajes y estafas cibernéticas que provocaron víctimas mortales y multimillonarios daños materiales.

Entre los elementos señalados en el expediente, el FSB remarcó que la plataforma no dio de baja el bot de citas Leo Match (también conocido como Daivinchik).

Las autoridades afirmaron que agentes ucranianos creaban perfiles falsos de jóvenes para contactar a usuarios rusos, obtener transferencias de dinero y posteriormente chantajearlos con la amenaza de denunciarlos por financiar al enemigo, obligándolos a realizar ataques e incendios contra infraestructuras de transporte, energía, comunicaciones y entidades bancarias.

Por estas maniobras, las fuerzas de seguridad informaron la detención de 46 ciudadanos de entre 12 y 22 años en diversas regiones del país desde julio de 2025.

La reacción de Telegram ante el pedido de captura de su creador

Tras la difusión del comunicado del FSB, la cuenta oficial de Telegram en X reaccionó publicando una imagen antigua de Durov realizando un gesto despectivo a la cámara.

Se trata de una fotografía que el propio empresario había difundido en 2011, cuando el grupo Mail.ru intentó adquirir la red social VKontakte, plataforma creada por él y de la que se desvinculó en 2014.

Telegram reaccionó luego del pedido de captura de la Inteligencia rusa con un sugestivo posteo en X.

Durov, quien obtuvo la ciudadanía francesa en 2021, enfrenta en paralelo un proceso judicial en territorio europeo. En agosto de 2024, el empresario fue arrestado en las afueras de París tras descender de un avión y quedó formalmente imputado por la justicia francesa en una investigación vinculada a delitos del crimen organizado.

Los tribunales de ese país le atribuyen a Durov la falta de medidas de moderación para combatir la circulación de contenidos ilícitos en su servicio de mensajería.

Como parte del proceso penal, las autoridades francesas le prohibieron la salida del país sin autorización previa.

Las crecientes restricciones digitales en Rusia

El pedido de captura contra el empresario se enmarca en un escenario de crecientes restricciones tecnológicas en Rusia, derivado de la ofensiva militar iniciada en Ucrania en febrero de 2022. En ese contexto, las autoridades estatales incrementaron las medidas de control sobre las plataformas de comunicación de origen extranjero.

Tanto Telegram como la aplicación estadounidense WhatsApp se encuentran bloqueadas en el país bajo el argumento de incumplir normativas locales y no retirar contenidos considerados prohibidos.

Para continuar utilizando estos servicios tras los bloqueos, millones de ciudadanos rusos recurren de manera habitual a redes privadas virtuales (VPN).

Al mismo tiempo, el gobierno promueve la migración hacia la aplicación de mensajería nacional MAX, que según cifras oficiales cuenta con más de 86 millones de usuarios registrados.