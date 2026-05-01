La ministra Alejandra Monteoliva confirmó que el ciudadano ruso había ingresado al país como turista pero es señalado como el cerebro de la red.

Cayó Dmitrii Novikov, el presunto jefe de la campaña rusa para desprestigiar al Gobierno

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , celebró este viernes feriado la detención de un ciudadano ruso que había ingesado al país como turista y al que se lo acusa de generar “ fake news ” contra el Gobierno.

“Atrapamos al líder ruso de las fake news. Dmitrii Novikov entró como turista, pero venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones”, detalló la funcionaria en su cuenta de X.

Y cerró: “Una amenaza para el orden democrático. Lo detectamos, lo detuvimos y lo vamos a expulsar. Reglas claras. Ley y orden”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2050251531094515812&partner=&hide_thread=false ATRAPAMOS AL LÍDER RUSO DE LAS FAKE NEWS



Dmitrii Novikov entró como turista, pero venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones. Una amenaza para el orden democrático.



Lo detectamos, lo detuvimos y lo vamos a expulsar.



Reglas claras. Ley y orden. pic.twitter.com/dR1gvjS9ur — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) May 1, 2026

El presidente Javier Milei se hizo eco de esta noticia en sus redes: “Tsunami de chanes”, escribió al respecto en X.

El Gobierno, semanas atrás, había denunciado una campaña rusa en distintos medios argentinos, que consitió en el pago de sumas de dinero para publicar noticias con tono crítico hacia la gestión de Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2050264186102468762&partner=&hide_thread=false TSUNAMI DE CHANES. https://t.co/OUaMvn6A8k — Javier Milei (@JMilei) May 1, 2026

En aquella oportunidad, Milei sostuvo que el “espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”, en referencia a esa campaña rusa en medios argentinos para desprestigiar a su gestión.

El Presidentese refirio de esa forma a una investigación basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye al medio inglés openDemocracy.

La misma sotiene que una red rusa denominada “La Compañía” buscó influir en medios de Argentina para desacreditar al gobierno de La Libertad Avanza.

"La Compañía", la presunta campaña de espionaje ruso contra el gobierno

Una investigación periodística internacional reveló la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación impulsada por estructuras de inteligencia rusas para influir en la política argentina y desacreditar al gobierno del presidente Javier Milei.

El informe se basa en una filtración de documentos internos a los que accedió un consorcio de medios y organizaciones de investigación.

Según los documentos analizados, el operativo habría sido desarrollado por un grupo denominado “La Compañía”, señalado como una estructura que continuó las actividades del Grupo Wagner tras la muerte de su líder, Yevgeny Prigozhin, en 2023.

De acuerdo con la investigación, las tareas de desinformación en el exterior habrían quedado bajo la órbita del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), conducido por Sergei Naryshkin.

milei

El material filtrado describe una estrategia de “guerra híbrida” orientada a cuestionar al Gobierno argentino mediante la difusión de contenidos verdaderos y falsos, la promoción de divisiones internas en el oficialismo y el respaldo a sectores opositores. También incluye referencias a reuniones, encuestas y análisis sobre partidos políticos, sindicatos y dirigentes locales.

Uno de los ejes de la operación habría sido la publicación de contenidos en medios digitales. Según la documentación, se identificaron más de 250 artículos difundidos entre junio y octubre de 2024 en al menos 20 portales argentinos, con un financiamiento estimado en 283.100 dólares.

En la lista de plataformas mencionadas aparecen distintos sitios de noticias y portales digitales. Sin embargo, tras ser consultados por los investigadores, editores y directivos de varios de esos medios negaron haber recibido pagos o haber participado de una campaña coordinada, y señalaron que los contenidos fueron provistos por intermediarios externos sin conocimiento de su origen.