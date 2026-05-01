Tristeza en el motocross neuquino: confirman la identidad del joven asesinado de una puñalada en el pecho

El joven fue encontrado todavía consciente en Facundo Quiroga y Antártida Argentina, en el barrio Islas Malvinas. Fue recordado por el Motocross Club Neuquén.

La trágica muerte de un joven apuñalado en el pecho en barrio Islas Malvinas durante la madrugada de este viernes, en plena vía pública, generó gran conmoción. Su familia y amigos publicaron sentidos mensajes de despedida, destacando su trabajo en el Motocross Club Neuquén.

El hecho ocurrió en calles Antártida Argentina y Facundo Quiroga cuando personal de la Comisaría Tercera advirtió el hecho mediante un patrullaje preventivo en la zona. En ese entonces, el hombre se encontraba todavía consciente tendido en la vereda, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN).

Según los dichos de los testigos a las fuerzas de seguridad, el hombre había sido atacado con un puñal en el pecho. Al llegar el personal médico, sin embargo, se constató que ya no tenía signos vitales. Según la información recabada por LM Neuquén , el ataque ocurrió en medio de una discusión entre la víctima y otro hombre.

Comisaría 3 - Comisaria Tercera

Quién es la víctima fatal del ataque

El homicidio es investigado por el fiscal Andrés Azar, quien ordenó la autopsia correspondiente para certificar la causa de fallecimiento. Mientras tanto, la víctima fue identificada.

Se trata de Nicolás Cifuentes, de alrededor de 30 años quien tenía una hija pequeña. De acuerdo a lo relevado, el homicidio sucedió afuera de su casa luego de regresar de un cumpleaños junto a su pareja.

A través del instagram personal de Nicolás, su esposa publicó la noticia del fallecimiento y expresó que por eso medio, en breve, dará detalles sobre la fecha del sepelio.

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"Vivirá por siempre en el Motocross Club Neuquén"

Mientras se esperan los avances en la investigación, la organización Motocross Club Neuquén lanzó un sentido mensaje de dolor y despedida acompañado de una fotografía de la víctima.

El presidente del club, Miguel "Colo" Matthews, confirmó a LM Neuquén que Cifuentes se desempeñaba como jefe de banderilleros en las carreras y destacó: "era una excelente persona criada en Neuquén, estamos esperando más información porque era muy querido en el ambiente".

"Hoy es un día profundamente triste para toda la familia del Motocross Club Neuquén. Con enorme dolor despedimos a Nicolás Cifuentes, un colaborador incansable, comprometido y siempre presente, que dejó una huella imborrable en nuestro club", expresaron en una publicación de Facebook.

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En este sentido recalcaron que "Nico fue mucho más que parte de nuestro equipo: fue un amigo, una persona generosa, apasionada y fundamental en el crecimiento de esta gran familia del motocross" y agregaron: "su predisposición, su alegría y su amor por el club permanecerán por siempre en cada rincón de La Barda, en cada carrera y en cada recuerdo compartido.