Qué reveló la autopsia del hombre muerto en un incendio en Plottier

Un hombre de 41 años falleció en la madrugada de este martes en la vecina ciudad. Se conoció las causas de su deceso.

El hombre de 41 años falleció en un incendio que afectó su vivienda en Plottier.

Un hombre de 41 años murió a primera hora de la madrugada de este martes en un incendio que se desató mientras dormía en su vivienda ubicada en el barrio junto a las bardas en la vecina ciudad de Plottier .

Personal de bomberos de la División Siniestros, dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía, realizó esta mañana una inspección ocular en una vivienda de material de cinco ambientes y un baño.

El comisario Mauricio Salinas, de la División Siniestros, señaló a LM Neuquén que la vivienda donde encontraron sin vida al hombre en Bardas Soleadas, contaba con servicios de luz y gas normalizados. “Se determinó que la presunta zona de origen del fuego fue el living, afectando un mueble de madera, un televisor, un sillón y parte del techo”, relató Salinas.

El comisario Indicó que entre las posibles fuentes de ignición que fueron analizadas se encontraron con una estufa a leña en un vértice y un tomacorrientes múltiple (zapatilla eléctrica). “La causa del incendio aún está siendo investigada”, deslizó esta tarde Salinas.

incendio- muerto-Plottier-2 (1) Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Su padre vivía junto a su vivienda

De acuerdo a la información que recibió la fiscal del caso, la víctima fue identificada como Luciano Oscar Carvajal, de 41 años, quien falleció por asfixia por inhalación de humo. Durante el estudio médico no se detectaron signos de violencia ni de participación de terceras personas.

"En el lugar se produjo el hallazgo sin vida de una persona de 41 años de sexo masculino. El mismo fue certificado en el lugar, por el médico de guardia del Hospital Plottier", indicaron desde Bomberos. De acuerdo a los primeros datos, la persona estaba sobre una mesa.

El hombre residía solo junto a una vivienda colindante que era habitada por su padre. Por las imágenes observadas, el comisario sostuvo que “el cuerpo del hombre quedó en el sector del comedor, sobre una mesa, y presentaba quemaduras en las manos y brazos. Cuando los bomberos realizaron la inspección ocular por la mañana, el cuerpo ya no se encontraba en el lugar, ya que el incendio ocurrió en horas de la madrugada”, agregó.

Salinas dijo que el hecho era investigado como un accidente, dado que no encontraron indicios de un tercero involucrado.

incendio- muerto-Plottier-2 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Fuentes consultadas por LM Neuquén aseguraron que la autopsia relevó que se produjo el fallecimiento del hombre por asfixia debido a la inhalacion de humo. Confirmron que el cuertpo no presentaba signos de violencia, ni había terceros involucrados.