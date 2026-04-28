Dos motociclistas salieron despedidos tras un choque con una camioneta: uno de ellos murió en el acto

El violento impacto se registró en Krasnodar y fue grabado por una cámara de seguridad. El acompañante fue trasladado a un hospital con heridas graves.

Los motociclistas salieron despedidos tras el violento impacto con la camioneta en Krasnodar, Rusia.

Un joven de 23 años murió tras un fuerte choque de su moto con una camioneta en la ciudad de Krasnodar, al sur de Rusia . La víctima viajaba con un acompañante que resultó gravemente herido , luego de que ambos motociclistas salieran despedidos del vehículo tras el impacto en plena intersección, una secuencia que quedó registrada en video.

El siniestro vial se produjo el domingo por la mañana, alrededor de las 6:43, en el cruce de las calles Gogol y Bratyev Drozdovich. La motocicleta avanzaba por una de las arterias cuando colisionó con una Renault Duster que circulaba desde otro sector de la ciudad.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió heridas mortales y falleció antes de la llegada de la ambulancia. La víctima, de unos 23 años, manejaba una Voge 300RR, según los datos oficiales difundidos por la policía local.

El acompañante, de la misma edad, fue trasladado a un hospital con lesiones de diversa gravedad y al menos hasta este martes por la mañana continuaba bajo atención médica.

Cómo se produjo el choque

La reconstrucción preliminar de las autoridades indica que la motocicleta no cedió el paso al llegar a la intersección, lo que derivó en el impacto contra la camioneta. El vehículo Renault circulaba desde la zona de la plaza Privokzalnaya al momento de la colisión.

"El motociclista falleció en el lugar del accidente antes de que llegara la ambulancia", declaró Sergei Romanov, subcomandante de la Inspección Estatal de Seguridad Vial del Ministerio del Interior de Rusia en Krasnodar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nexta_tv/status/2048967944206426367&partner=&hide_thread=false A 23-year-old motorcyclist crashed into a Renault at full speed at an intersection, the impact was so strong that he was thrown into the air



The rider died at the scene. His passenger survived but was taken to intensive care with serious injuries.



The accident occurred in… pic.twitter.com/LYBtPS5cmf — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2026

El cruce donde se produjo el choque forma parte de una zona urbana con circulación vehicular, y los investigadores analizan si hubo una infracción a las normas de prioridad de paso como factor determinante.

Las pericias arrojarán datos clave

Las autoridades avanzan con las pericias para establecer las circunstancias exactas del siniestro. Entre los puntos bajo análisis figuran la velocidad de los vehículos, la visibilidad en el momento del impacto y posibles registros de cámaras de seguridad.

También se evalúan las condiciones de la calzada y la señalización en la intersección, con el objetivo de reconstruir la secuencia completa del choque.

accidente rusia Así quedó la camioneta y la moto en la que viajaban los motociclistas en Rusia.

De momento, la principal hipótesis sostiene que el conductor de la motocicleta no respetó la prioridad de paso.

El caso quedó a cargo de los organismos de seguridad vial locales, que continúan con la investigación en la ciudad de Krasnodar.