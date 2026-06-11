Esta semana el retiro de residuos voluminosos será simultáneamente en los barrios Rincón de Emilio y Z1. Luego Rincón del Río y una nueva etapa de Z1.

El Operativo Puerta a Puerta continúa y ya cubrió 23 barrios y 10 sectores de la ciudad

Las autoridades de la Municipalidad de Neuquén confirmaron que continúa vigente el operativo de recolección de residuos voluminosos llamado "Puerta a Puerta", en lo que va del año ya alcanzaron a recolectar los desperdicios de gran tamaño en 23 barrios y 10 sectores . Retiraron " miles de toneladas " de residuos que de otra manera podrían haber terminado convertidos en microbasurales en esquinas neuquinas.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Hasper t, destacó la buena respuesta de los vecinos y aseguró que el programa sigue mostrando resultados positivos en toda la ciudad con el aprovechamiento en cada barrio: “Este operativo no nos deja de sorprender".

"Después de casi 12 años recorriendo los barrios con máquinas y camiones, el vecino se acostumbró y participa cada vez más. Vemos mucha cantidad de residuos voluminosos que fueron guardados durante meses en los patios y que luego son retirados de manera ordenada cuando llega el operativo”, señaló el subsecretario de Limpieza Urbana.

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Haspert explicó que antes del inicio de cada intervención se realiza una recorrida casa por casa para informar a los vecinos sobre la fecha de recolección y las condiciones para disponer los residuos. “Una semana antes notificamos puerta por puerta, entregamos folletería y explicamos cómo deben sacar los residuos. Siempre pedimos que dejen libre el paso peatonal y vehicular y que no apoyen los elementos sobre postes de luz o nichos de gas”, indicó.

Operativo

El funcionario remarcó que el trabajo sostenido permitió reducir significativamente la cantidad de residuos retirados en comparación con los primeros años del programa y destacó que de 120 toneladas por barrio se pasó a 60 toneladas en los sectores más grandes. Mientras que en los barrios más pequeños, en la actualidad se retiran entre 25 y 30 toneladas. “Eso demuestra que la ciudad está cada vez más limpia y que los vecinos incorporaron hábitos más responsables”, afirmó.

En los barrios retiraron 67 toneladas de residuos voluminosos. En los barrios retiraron 67 toneladas de residuos voluminosos.

Además, destacó que la eliminación de estos residuos contribuye directamente a reducir la formación de microbasurales. “Un barrio que saca una gran cantidad de residuos durante el operativo va a ser un barrio que durante el resto del año estará mucho más limpio y seguramente tendrá menos microbasurales dispersos por esquinas, o terrenos baldíos de la ciudad”, sostuvo.

En cuanto a los operativos de esta semana, indicó que se trabajará simultáneamente en Rincón de Emilio y Z1. Mientras que la semana que viene se continuará con Rincón del Río y una nueva etapa de Z1.

Por último, el funcionario aclaró que si las condiciones climáticas o alguna emergencia obligan a modificar el cronograma, los trabajos continúan hasta completar la totalidad del sector intervenido.

“Si nos retrasamos por viento, lluvia o porque encontramos más residuos de los previstos, el plazo se extiende. Lo que nunca hacemos es dejar un barrio a mitad de camino. El operativo siempre se completa”, concluyó el funcionario municipal para alertar a los vecinos que estén atentos a la fecha en la que le toca su barrio en el que si hay mucha demanda, se extenderán los días de retiro de residuos voluminosos.