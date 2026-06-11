La inflación de mayo en Neuquén fue del 2,3%, por encima del IPC nacional

La Dirección Provincial de Estadística y Censos difundió este jueves el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al quinto mes del año.

La inflación en Neuquén fue del 2,3% en mayo, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) . Con este resultado, los precios acumulan 14,8% en lo que va del año.

En tanto, la variación interanual alcanzó el 36,5%, de acuerdo con el informe oficial del organismo provincial. A su vez, el índice mensual está levemente por encima del número nacional que fue del 2,1 por ciento.

El dato del quinto mes del 2026 se conoce luego de que se registraran los siguientes porcentajes en el conglomerado Neuquén-Plottier:

Enero 2,6%

Febrero 2,5%

Marzo 3,5%

Abril 3%

Las divisiones con mayores aumentos fueron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,2%), Educación (3,9%), Salud (3,8%) e Información y comunicaciones (3,7%). Por su parte, las variaciones mensuales más bajas se registraron en Restaurantes y hoteles (-1,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,8%).

inflacion marzo (1)

Bienes y servicios

Los bienes contribuyeron a la variación del nivel general de la inflación con 0,84 puntos porcentuales, lo que respondió principalmente a los aumentos en productos de panificación, verduras y combustible para vehículos.

Respecto a los servicios, su incidencia en el nivel general fue 1,51 p.p., explicado en gran parte por las variaciones en alquiler de la vivienda, electricidad, colectivo urbano y servicios de información y comunicaciones

Los bienes y servicios incluidos en la categoría Núcleo fueron los de mayor aporte al nivel general con 1,54 p.p., impulsado por los aumentos en el alquiler de la vivienda, paquete de servicios de telecomunicaciones y consultas odontológicas.

Por su parte, los bienes y servicios Estacionales tuvieron una incidencia de 0,00 p.p., principalmente debido a que los aumentos en verduras y prendas de vestir fueron compensados por las bajas en los precios de frutas, servicios de alojamiento turísticos, paquetes turísticos y pasajes aéreos.

En el caso de los bienes y servicios Regulados, la incidencia fue de 0,81 p.p. debido principalmente a los incrementos en electricidad, servicio telefónico celular y colectivo urbano.

supermercado

Alimentos

El rubro de los alimentos y bebidas, donde se seleccionó un grupo de productos de la canasta básica, resultó que fue del 2,4%, apenas por encima del nivel general.

Entre los productos que estuvieron por encima del valor promedio se puede mencionar a los panificados, como el pan tipo francés (3,1%) y las galletitas de agua envasadas (3,2%), además de otros alimentos como harina de trigo común 000 (4%) y arroz blanco simple (2,8%).

Los cortes de carne, en cambio, se mostraron por debajo del índice general del rubro, como la paleta (0,7%), la carne picada especial (2,2%), la nalga (1,9%) y el cuadril, que no registró ninguna variación de precios respecto al mes anterior. A su vez, el asado bajó (-2,2%), mientras que otras carnes como el pollo entero por kilo subieron muy poco (1,5%).

Distinto fue el caso de los lácteos, que sí mostraron aumentos por encima del nivel general del rubro alimentos. Por ejemplo, la leche fresca entera en sachet (8,5%), el queso cremoso (4,5%), el queso sardo (5,9%) y el dulce de leche (3,6%).

Entre las verduras y las frutas, y por una cuestión estacional, el tomate fue el producto que más aumentó (34,1%), mientras que otros productos estuvieron por encima del nivel general como la cebolla (10%), la zanahoria (3,8%) y la papa (4,8%).