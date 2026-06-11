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INDEC: la inflación de mayo fue del 2,1% en el país y una familia necesitó $1.498.741 para no ser pobre

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que confiaba en que el IPC del quinto mes sería aún más bajo que en abril.

Los precios al consumidor acumularon un alza de 14

Los precios al consumidor acumularon un alza de 14,7% en el año.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves por la tarde el dato de inflación del mes de mayo. Bajó 0,5 puntos porcentuales respecto de abril.

Según precisó el INDEC, los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en mayo con respecto de abril y acumularon un alza de 14,7% en el año.

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Tanto el Gobierno como los analistas esperaban que marque el segundo mes consecutivo de desaceleración, tras el 2,6% de abril. mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que confiaba en que el IPC del quinto mes sería aún más bajo.

Los números del INDEC y los sectores con más inflación en mayo 2026

Asimismo, el INDEC indicó que el sector con mayor alza mensual en mayo de 2026 fue "comunicación" con un 3,4%; en segundo lugar se ubicó Educación (2,9%), seguida por Recreación y cultura (2,8%), Salud (2,6%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,6%).

Mientras que ls menores variaciones se registraron en Prendas de vestir y calzado con un 0,3% y Bebidas alcohólicas y tabaco con 0,8%.

sectores inflacion mayo

Por otro lado, se confirmó que en mayo de 2026, el noreste fue la región con mayor suba mensual con un 2,6% y la Patagonia, la de menor con un 1,7%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el sector de mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones, con Pan y cereales y Productos lácteos como rubros determinantes. La excepción fue el Noreste, donde Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo el mayor peso.

regiones inlfacion mayo 2026

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en mayo 2026

En el mismo informe presentado por el INDEC, se indicó que un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para superar el umbral de pobreza en mayo de 2026: 2,0% más que el mes previo.

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