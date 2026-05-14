El INDEC confirmó que la inflación de abril fue del 2,6% en el país

El indice cortó una racha de diez meses seguidos sin baja y acumula 12,3% en el año.
Este jueves por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación del mes de abril.
El organismo publicó el Índice de Precios al Consumidor y confirmó que la inflación del cuarto mes del año fue del 2,6%.
Cabe recordar que la inflación de marzo fue del 3,4%, por lo que este número de abril corta con diez meses seguidos sin baja y acumula 12,3% en el año. Y en los últimos doce meses sumó 32,4%.
En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo había anticipado que se esperaba que el IPC de abril perfore el piso del 3%.
El sector y las regiones con mayor alza en abril del 2026
Según precisó el INDEC, la división con mayor alza mensual en abril de 2026 fue Transporte (4,4%); Educación ocupó el segundo lugar, con un incremento de 4,2%; alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y la de menor fue recreación y cultura (1%).
Asimismo, se detalló que en abril de 2026, Gran Buenos Aires fue la región con mayor suba mensual, alcanzando un 2,8%, escoltada por Noreste con 2,7% y la Patagonia en tercer puesto con 2,6%.
Por regiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo mayor impacto en Noreste, Noroeste y Pampeana, mientras que en GBA la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido a subas en alquileres y tarifas eléctricas.
El organismo informó además, que las canastas básicas alimentaria y total aumentaron 1,1% y 2,5% en abril de 2026 con relación a marzo, respectivamente. A nivel interanual, ambas registraron un alza de 32,4%.
"La inflación de abril fue la más baja en cinco meses”
Tras conocerse el número del INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de las redes sociales, que la inflación de abril fue “la más baja en cinco meses”.
"La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre. Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017″, detalló.
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