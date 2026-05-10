Las proyecciones económicas de Luis Caputo para los próximos meses y una nueva defensa de Manuel Adorni

El ministro de Economía defendió al jefe de Gabinete ante la polémica por su declaración jurada y proyectó una inflación de entre 2,5% y 2,8% para abril.

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró que la recuperación económica argentina ya está en marcha y anticipó que los datos más alentadores llegarán a partir de junio. Lo dijo en una entrevista en La Nación+, donde también salió al cruce de quienes vinculan la situación del vocero presidencial Manuel Adorni con el desempeño de la economía.

"Estamos viendo que empezó la recuperación. A partir de junio se vienen los mejores meses", afirmó Caputo, y respaldó su optimismo con indicadores de marzo: la industria creció un 5% interanual y la construcción avanzó un 12,7% en el mismo período. Según el funcionario, ambos sectores venían rezagados, pero ya muestran una tendencia clara de reversión.

En cuanto a la inflación, Caputo adelantó que el índice de abril —que el Indec publicará esta semana— será "sustancialmente más bajo" que el 3,4% registrado en marzo. La proyección oficial ubica el dato entre 2,5% y 2,8% , lo que, según el ministro, confirma el proceso de desinflación que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/2053646781653684415&partner=&hide_thread=false "Durante estos últimos seis meses hubo un deterioro, pero se crearon 130.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023"



El ministro de Economía, @LuisCaputoAR, analizó la situación del empleo y el salario real en una entrevista con Luis Majul.



Lo viste en La Cornisa pic.twitter.com/nbAZP5LigH — La Nación Más (@lanacionmas) May 11, 2026

Caputo respaldó a Adorni y separó la política de la economía

La entrevista también giró en torno a la polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta cuestionamientos por la demora en la presentación de su declaración jurada de bienes. Caputo fue contundente: "Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni. Segurísimo, ni la más mínima duda".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/2053641155149996508&partner=&hide_thread=false "Nadie va a dejar de invertir en la Argentina por la declaración jurada de Adorni"



El ministro de Economía, @LuisCaputoAR, aseguró que la controversia por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no afecta al clima económico del país.



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El ministro señaló que en la reunión de gabinete del viernes, el presidente Javier Milei expresó su respaldo a Adorni, postura que Caputo dijo compartir plenamente: "Pienso lo mismo que el presidente; él considera que Manuel es una persona honesta y lo defiende como tal". Ante quienes piden que Adorni regularice su situación de inmediato —entre ellos la senadora Patricia Bullrich—, Caputo respondió que "si realmente no tiene las cosas en orden, la justicia no lo va a dejar pasar desapercibido".

"En un país normal, si hay un problema político, no tiene impacto en la economía, no tiene impacto en su moneda, en el riesgo país", sostuvo. "En un país normal, si hay un problema político, no tiene impacto en la economía, no tiene impacto en su moneda, en el riesgo país", sostuvo.

Caputo también describió un escenario de consumo en recuperación. Mencionó niveles récord en el EMAE, el consumo y las exportaciones, y graficó la situación con una imagen cotidiana: "Hay colas en los shoppings". Reconoció, sin embargo, que no todos los sectores avanzan al mismo ritmo: "Hay personas que siguen atravesando dificultades, pero quienes estaban bajo la línea de pobreza hoy están en una situación sustancialmente mejor".

Sobre las críticas a la inversión en infraestructura, el ministro anunció que a partir de junio el gobierno estará "en obra" con más de 22.000 kilómetros de rutas, además de trabajos en la red ferroviaria y fluvial. "De acá a dos años, el mapa logístico va a ser muy diferente", prometió, aunque aclaró que los cambios estructurales no se producen de manera inmediata: "No va a cambiar todo en dos años".

Respecto a las universidades y hospitales, Caputo rechazó las acusaciones de ajuste y afirmó que ambos sectores reciben sus fondos en tiempo y forma según la ley vigente. "Con las universidades estamos todos al día. A los hospitales y a las universidades se les paga al día", remarcó.