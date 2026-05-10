Pronóstico: cómo estará el tiempo este lunes en Neuquén

La AIC pronosticó una jornada estable para este lunes. Habrá cielo mayormente despejado, ascenso de temperatura y poco viento.

El inicio de semana llegará con mejores condiciones meteorológicas en toda la provincia de Neuquén . Luego de un fin de semana marcado por el frío intenso y las heladas matinales, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó para este lunes una jornada con tiempo bueno y temperaturas en ascenso .

En Neuquén capital y la Confluencia en general, el lunes comenzará con una mañana fría, con temperaturas mínimas cercanas a los 3 grados y sectores donde incluso podrían registrarse heladas débiles durante las primeras horas del día. Sin embargo, con el correr de las horas el ambiente se tornará mucho más agradable y la máxima alcanzará los 20°C. El cielo permanecerá despejado o con escasa nubosidad y el viento se mantendrá moderado.

La AIC indicó además que el viento en la zona de los valles tendrá velocidades cercanas a los 24 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían rondar los 28 km/h durante la tarde. Hacia la noche disminuirá la intensidad y volverá a sentirse el descenso térmico típico de esta época del año.

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Cómo estará el clima en el centro de la provincia

En localidades del centro neuquino también se espera un lunes estable y con amplitud térmica marcada. Las primeras horas del día estarán dominadas por el frío y temperaturas cercanas a los 0 grados, aunque durante la tarde el termómetro podría ubicarse entre los 23 y 25 grados.

La presencia de viento será menor que la registrada durante la semana pasada, cuando varias localidades neuquinas atravesaron jornadas con fuertes ráfagas y alertas meteorológicas. Para este lunes, la AIC prevé condiciones mucho más tranquilas, con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvias.

WhatsApp Image 2026-05-10 at 10.20.47 PM Pronóstico emitido por la AIC para el centro de la provincia.

Frío intenso en la cordillera

La región cordillerana seguirá mostrando las temperaturas más bajas de la provincia. En ciudades como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Junín de los Andes, el lunes comenzará con mínimas bajo cero y heladas fuertes en algunos sectores.

Según el pronóstico de la AIC, en la zona de los lagos el cielo estará parcialmente nublado, aunque con mejoras hacia la tarde y períodos de sol. Las máximas oscilarán entre los 14 y 19 grados, mientras que el viento soplará de manera leve a moderada.

En la cordillera alta todavía persistirá aire frío, especialmente durante la noche y la madrugada, aunque sin nevadas previstas para el comienzo de semana. El organismo regional señaló que las condiciones tenderán a estabilizarse progresivamente en toda la Patagonia norte.

WhatsApp Image 2026-05-10 at 10.23.09 PM Pronóstico emitido por la AIC para la región cordillerana.

Norte neuquino con tardes más templadas

En el norte provincial también se espera un leve ascenso de la temperatura. La región tendrá un lunes con cielo despejado, mañanas frías y tardes más agradables, con máximas cercanas a los 22 grados.

Las condiciones secas dominarán gran parte de la jornada y no se esperan precipitaciones ni fenómenos de importancia. Además, el viento se mantendrá débil, favoreciendo una sensación térmica más agradable durante la tarde.

WhatsApp Image 2026-05-10 at 10.26.26 PM Pronóstico emitido por la AIC para la zona norte de la provincia.

La AIC anticipó que el tiempo estable continuará durante buena parte de la semana en Neuquén. Entre martes y miércoles podrían aparecer algunos períodos de mayor nubosidad y un aumento del viento, especialmente en la zona de los valles y meseta, aunque sin cambios bruscos de temperatura.