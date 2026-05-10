Más de 500 mil personas fueron atendidas en el Sistema Público de Salud de Neuquén

El crecimiento sostenido de la demanda sanitaria llevó a que el sistema alcance un récord histórico de cobertura, dijo el ministro de Salud, Martín Regueiro.

El Sistema Público de Salud de la provincia de Neuquén alcanzó un nuevo récord de cantidad de población atendida, llegando a 500.839 personas. Esto se traduce en el 72 por ciento de la población, según reveló el ministro de Salud, Martín Regueiro , en declaraciones radiales.

Este dato surge del monitoreo semanal que realiza la cartera sanitaria sobre cómo interacciona la población con el sistema, un número que explicó el ministro aumenta en relación con el crecimiento poblacional de la provincia y cómo desde el Estado neuquino se va dando respuesta con más turnos y obras.

Aumento en las prestaciones de salud

“Nosotros siempre hablamos de que el 71 por ciento de la población hace uso del sistema público y hoy ese porcentaje aumentó al 72 por ciento. Evidentemente tiene que ver con el crecimiento poblacional que hoy tenemos, una población que migra hacia la provincia y se radica acá y hace uso de los servicios”, indicó Regueiro.

Esto, detalló el titular de la cartera sanitaria, también se observa en la cantidad de consultas (que también aumentaron), en la cantidad de determinaciones de laboratorio, en medicamentos consumidos, vacunas, radiografías, etc., lo que exige al sistema a seguir creciendo e invirtiendo de manera ordenada, pero con una población en aumento.

ON - Martín Regueiro (10) Omar Novoa

La demanda de medicamentos en Neuquén

“Cuando uno consigue medicación, consigue reactivo de laboratorio, lo que nos va pasando es que cada vez aumenta más (la demanda) y uno hace una estimación, una predicción de uso, por ejemplo, de medicamentos de lo que uno utiliza en el día a día y eso aumenta, entonces nos pone puntos de quiebre antes”, apuntó el ministro y lo comparó con lo que ocurre “cuando cocinás en tu casa y tus hijos te caen con tres chicos más”.

En este sentido, Regueiro afirmó que esto exige acomodarse para poder seguir dando respuesta “porque no podés dejar a nadie sin comer”, en relación a dicho paralelismo. El ministro indicó que el 62 por ciento de la población es gente que usa el Sistema Público de Salud, ya sean las y los 129.000 usuarios del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) o PAMI, que de las 69.000 personas beneficiarias que tiene, 44.170 son usuarios del Sistema Público de Salud.

“Cada vez vamos dando más respuestas con distintas cuestiones, eso también mejora el recupero, pero también pone en tensión al sistema y muchas veces uno quiere conseguir un turno y tenemos tanta demanda que evidentemente el crecimiento que vamos haciendo y la reposición de recursos nos pone en ese lugar”, agregó sobre los desafíos actuales.

Salud 3

PAMI Neuquén no da respuestas

“Hay prestaciones que PAMI no da a nivel provincial y la Provincia va dando esa respuesta, porque no podemos dejar gente sin atención o sin cobertura”, sostuvo Regueiro.

El titular de la cartera sanitaria detalló que se trata de un aumento muy significativo y que frente al crecimiento de la demanda del sistema también se ha incrementado la cantidad de nodos de atención ampliada, es decir, centros de salud en la ciudad de Neuquén que atienden hasta las 20, de lunes a lunes.

Además, el ministro describió que el aumento del 1 por ciento en la población atendida (de 71 a 72 por ciento) en términos reales es un número muy significativo y ese crecimiento en tan poco tiempo habla de un sistema que va creciendo.

sangre El equipo de Hemoterapia del Hospital Posadas logró identificar estos casos mediante estudios clínicos y serológicos de alta complejidad.

Nuevos centros de salud

“Por eso vamos a hacer el nuevo centro de salud en Parque Industrial, en Valentina Norte Rural acá en Neuquén o vamos avanzando con distintas remodelaciones en Valentina Sur, que tiene que ver con dónde y cómo crece la ciudad para poder dar respuesta, pero también esto nos pasa en toda la provincia. Nos pasa en Rincón de los Sauces que vamos a hacer un centro de salud nuevo porque la ciudad creció mucho y va a seguir creciendo, nos pasa en Añelo”, señaló.

Para finalizar, Regueiro sostuvo que el crecimiento de la demanda está acelerada y que por eso vamos creciendo, pero que inevitablemente se pone de manifiesto con que una persona no pueda conseguir un turno o que se le atrase el laboratorio de control y anunció que se van “a renovar todos los laboratorios de la provincia para darle respuesta más rápido a la gente y que los equipos trabajen mejor a nivel local”.