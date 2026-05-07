Descentralización de la atención: evalúan a pacientes renales en el interior para posibles trasplantes

Un equipo del Hospital Castro Rendón recorre la provincia para fortalecer a los hospitales centinelas en la detección de posibles ingresantes a la lista de espera de forma temprana.

El M inisterio de Salud de la provincia de Neuquén, a través del equipo de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Castro Rendón , inició un plan de regionalización para evaluar a pacientes en sus localidades de origen. El objetivo es descentralizar la atención, fortalecer a los hospitales como “unidades centinelas" y facilitar el seguimiento post-trasplante.

Para fortalecer el acceso a la salud y reducir los tiempos de espera, el equipo de trasplante liderado por Matías Melideo , comenzó a implementar una estrategia de atención territorial en distintas zonas de la provincia. Esta iniciativa busca que los pacientes, que requieran estudios de complejidad para ingresar a lista de espera, no deban trasladarse necesariamente a la capital neuquina.

Actualmente, la provincia cuenta con 680 pacientes en diálisis , de los cuales 170 se encuentran en etapa de estudio para determinar su aptitud de ingreso a lista de espera, mientras que 124 ya figuran como aptos para recibir un órgano. Ante esta realidad, Salud busca transformar la dinámica de atención.

El 28 de junio de 2017 se realizó el primer trasplante renal en el Castro Rendón y fue el primer hospital público de la Patagonia en concretar este tipo de intervenciones. Actualmente cuenta con un destacado equipo de Trasplante Renal y la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (Uhprot).

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Hospitales Centinelas

La estrategia se centra en fortalecer los hospitales de Zapala, Cutral Co, San Martín de los Andes y Chos Malal, posicionándolos como unidades centinelas. Estas unidades tienen la misión crítica de detectar a posibles ingresantes a la lista de espera de forma temprana.

"Queremos acercar el equipo de trasplante a los hospitales, permitiendo que el paciente sea evaluado en su lugar de residencia, se realice los estudios allí mismo y logre un ingreso mucho más ágil al sistema nacional", explicó Melideo. Asimismo, se fomenta la creación de consultorios post-trasplante en cada zona para brindar seguimiento a las 170 personas que ya han sido trasplantadas y residen en el interior.

Fortalecimiento de la Red Pública

En la actualidad, el sistema de salud cuenta con centros de diálisis en San Martín de los Andes, Zapala, Cutral Co y Chos Malal. Sin embargo, los únicos centros de carácter público se encuentran en el Hospital Castro Rendón y en Chos Malal.

Hospital Castro rendon (1) Claudio Espinoza

Para optimizar los recursos se abrió un canal de consulta directa desde el Hospital Castro Rendón hacia el resto del sistema para resolver dudas nefrológicas complejas, como la evaluación del donante vivo. Para ello, se elaboró una guía básica de estudio que orienta a las y los profesionales de toda la provincia.

Un equipo multidisciplinario

El abordaje de estas patologías no es solo médico, sino integral. El equipo de trabajo está compuesto por: seis médicos; una enfermera; personal administrativo; psicólogos y trabajadores sociales, que garantizan el acompañamiento emocional y social del paciente y su familia durante todo el proceso.