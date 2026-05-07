Los limpiavidrios se fueron de Neuquén a Centenario y los corrió la Policía

Hubo intervenciones en Ruta 7 y en un sector de comercios de la ciudad de Centenario, donde les explicaron que la actividad también está prohibida allí.

La prohibición de limpiavidrios en la ciudad de Neuquén empezó a tener consecuencias en otras localidades del Alto Valle . En las últimas horas, varios jóvenes llegaron a Centenario e intentaron instalarse en semáforos y zonas comerciales para pedir dinero a automovilistas y peatones, por lo que la Policía intervino rápidamente y evitó que permanecieran en esos lugares.

Este miércoles en uno de los puntos más transitados de la ciudad: los semáforos ubicados frente al Cementerio, sobre la Ruta 7 . Según informaron, al menos cuatro limpiavidrios provenientes de Neuquén se posicionaron en el lugar con intenciones de trabajar allí, aprovechando la gran cantidad de vehículos que circulan diariamente por ese sector.

La situación no pasó inadvertida y ante esto efectivos de la Comisaría Quinta llegaron poco después y les solicitaron que abandonaran el lugar. Los policías indicaron que también se les advirtió que podían ser demorados si se negaban a retirarse, ya que en Centenario también rige la misma normativa respecto de la prohibición de esta actividad en la vía pública.

Finalmente, los jóvenes se retiraron sin incidentes y no hubo personas demoradas. Sin embargo, el episodio encendió las alarmas porque no fue un hecho aislado.

Limpiavidrios - (5) Claudio Espinoza

Otro operativo en una zona comercial

El martes por la noche ya se había registrado una situación similar en otro punto de la ciudad. El martes por la noche, un grupo de limpiavidrios llegó hasta la intersección de Honduras y Libertador, una zona comercial muy concurrida de Centenario.

Allí comenzaron a acercarse a conductores detenidos y también a peatones que ingresaban a distintos comercios para pedir dinero. La presencia de los jóvenes generó preocupación entre comerciantes y vecinos, que dieron aviso a la Policía.

En ese caso, un patrullaje preventivo alcanzó para dispersarlos momentáneamente. Los efectivos recorrieron el sector y los limpiavidrios se retiraron rápidamente del lugar. Sin embargo, la tranquilidad duró poco: horas más tarde algunos regresaron nuevamente, lo que obligó a reforzar la presencia policial.

Limpiavidrios - (7) Claudio Espinoza

El efecto de la prohibición en Neuquén

En Neuquén y Centenario ya está vigente la ordenanza que prohíbe el trabajo de limpiavidrios en calles, avenidas y semáforos. La normativa permite la intervención de efectivos policiales y también de inspectores municipales, quienes pueden secuestrar los elementos utilizados para limpiar parabrisas y aplicar multas.

Además, la reglamentación contempla la demora de quienes se resistan a los procedimientos o reincidan en la actividad.

En la capital neuquina los controles comenzaron a intensificarse con fuerza durante las últimas semanas. Los operativos se multiplicaron especialmente en cruces considerados conflictivos o donde había mayor cantidad de denuncias de automovilistas.

En paralelo, las autoridades también avanzaron con relevamientos sociales y propuestas de capacitación laboral destinadas a quienes realizaban esta actividad de manera habitual. Desde distintos organismos se buscó ofrecer alternativas laborales y programas de inserción para evitar que continuaran trabajando en la calle.

Pese a que varios aceptaron participar de esas iniciativas hubo grupos que rechazaron cualquier propuesta y optaron por desplazarse hacia otros sectores.

Por el momento, las autoridades mantienen recorridos preventivos y monitoreo en distintos puntos de la ciudad para impedir nuevas ocupaciones de semáforos.