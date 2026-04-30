Entró en vigencia la prohibición de los limpiavidrios: habrá sanciones para quienes realicen la tarea

La ordenanza ya está en vigencia. El municipio anunció controles, sanciones y programas de capacitación y asistencia para quienes realizaban esta tarea.

La ciudad de Neuquén puso en vigencia la Ordenanza Municipal N° 15118 que prohíbe la actividad de los limpiavidrios y que va acompañada de un abordaje integral para las personas que desarrollaban estas tareas en las esquinas. La norma apunta a garantizar un mayor orden y reglas claras con una presencia activa del Estado en la regulación del uso del espacio público.

María Pasqualini, secretaria de la Jefatura de Gabinete , afirmó que la norma ya es de cumplimiento efectivo tras la aprobación del Concejo Deliberante y resaltó la decisión tomada desde el municipio para permitir un mejor ordenamiento en la ciudad. En este sentido, recordó que la prohibición de esta actividad va acompañada de una propuesta integral que permitirá capacitar e incorporar formalmente a las personas que limpiaban vidrios en las esquinas.

“Estamos trabajando con el Ministerio de Salud con aquellas personas que tienen consumos problemáticos y con quienes no son de la ciudad, que son alrededor del 70% y que los vamos a vincular con sus lugares de origen”, agregó la funcionaria.

Limpiavidrios - (7) Claudio Espinoza

Controles, sanciones y concientización

Pasqualini recordó que se actuó tras un pedido de la ciudadanía que, a través de distintas denuncias, manifestaban su oposición a este tipo de actos. “A partir de hoy van a estar los dispositivos recorriendo alrededor de las 20 esquinas que tenemos relevadas, haciendo la última concientización, porque la ordenanza contempla sanciones. Hoy nos vamos a tomar el trabajo de decirles que ya no se puede llevar más adelante a cabo esta actividad, pero a partir de mañana (viernes) no puede haber un solo limpiavidrio en esta ciudad”, declaró.

Por último, recordó que la norma prevé multas para quienes ejerzan la actividad. Para esto, inspectores de Tránsito y de Comercio podrán decomisar los elementos utilizados y aplicar las sanciones correspondientes. “Vamos a ser muy firmes porque nosotros queremos una ciudad segura y ordenada, y es lo que nos piden los vecinos y vecinas de la ciudad”, dijo.

Pasqualini

Consenso político y reclamo vecinal

Por su parte, la concejal Victoria Fernández explicó que la ordenanza previamente sancionada por el Concejo Deliberante fue publicada, lo que hace que la norma entre en vigencia inmediatamente: “Es muy importante que el espacio público tenga orden y tenga reglas claras respecto de qué actividad se puede realizar y cuál no y hacerlo por medio de un Estado presente”, expresó.

El concejal Joaquín Eguía, de Fuerza Libertaria, destacó el consenso alcanzado para aprobar la ordenanza y aseguró que respondió a un reclamo vecinal. Señaló que muchos ciudadanos manifestaban preocupación por tener que pagar a limpiavidrios por temor a daños en sus vehículos, una situación que -afirmó- se repetía en distintos barrios.

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Eguía remarcó que la normativa ya tuvo resultados visibles en el centro de Neuquén e indicó que la medida muestra una reducción significativa de la presencia de limpiavidrios. Además, destacó que el enfoque local incorpora capacitaciones, asistencia en salud mental y acompañamiento en consumos problemáticos, diferenciándose de otras ciudades.

Capacitación y trabajo articulado

Diego Cayol, secretario de Turismo y Desarrollo Humano, se refirió al relevamiento hecho previamente y comentó que se realizó un censo y se trabajó con estas personas para ofrecerles la posibilidad de capacitarse: “Tenemos muy buenos resultados”. En este marco, agregó que muchas personas se presentaron en el área de Capacitación de la Municipalidad y señaló que “venimos trabajando muy fuerte y creo que vamos por buen camino. Estos contactos previos para las capacitaciones fueron muy positivos”.

Por último, Tomas Díaz Pérez, jefe de la Policía provincial, habló sobre el trabajo que realizará la fuerza y aseguró que “vamos a trabajar en forma mancomunada. Somos funcionarios encargados de cumplir la ley y eso es lo que vamos a hacer”.