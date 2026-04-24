Prohibición de limpiavidrios en Neuquén: cómo y a quiénes se les aplicarán las multas

La impulsora del proyecto y la autoridad de aplicación explicaron de qué manera se ejecutarán las sanciones para los "trapitos" y quienes accedan al servicio.

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó este jueves la prohibición total de los limpiavidrios —conocidos como “ trapitos ”— en semáforos y esquinas de la ciudad. La ordenanza fue sancionada por mayoría y establece multas tanto para quienes realicen la actividad como para los conductores que acepten el servicio.

La concejal del MPN, Victoria Fernández, impulsora del proyecto, habló con LU5 y aclaró que en el caso de los conductores la sanción no será automática: “únicamente se va a aplicar la sanción de multa económica a aquellos conductores que lo demanden de forma expresa”. En ese sentido, remarcó que “en los casos que el lavado sea sin la autorización o de forma compulsiva, no se va a aplicar la multa”. Además, el automovilista tendrá la posibilidad de realizar un descargo si se le labra una infracción por error.

Desde el Ejecutivo municipal, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que la aplicación de la norma estará a cargo de inspectores de tránsito, que actuarán en distintos puntos de la ciudad. “Los inspectores de tránsito son agentes de constatación. Vamos a constatar, en el caso que se dé alguna contravención, y sancionarla”, explicó.

concejales prohibieron los trapitos La votación en el Concejo Deliberante.

Además, detalló que el sistema de cámaras funcionará como herramienta complementaria. “No es que por una fotografía se va a labrar la contravención . Se monitorea, se toma un video y si se advierte una situación con consentimiento, se va a generar la contravención”, indicó Baggio.

En un plazo de 10 días el Ejecutivo municipal deberá reglamentar y publicar en el boletín oficial la normativa para que comience a regir.

Las multas

Las sanciones económicas previstas van desde los $17.520 hasta los $350.000 para quienes realicen la actividad, mientras que los automovilistas podrán enfrentar multas de hasta $262.800.

Más allá del esquema sancionatorio, desde el municipio remarcaron que el objetivo es desalentar la práctica y reducir situaciones de riesgo en la vía pública.

En palabras de Fernández, la intención es avanzar sobre una problemática que “genera inseguridad y un uso inadecuado del espacio público”, apelando también a la responsabilidad de los vecinos para que la actividad deje de realizarse en la ciudad.

trapitos.jpg Los trapitos, una actividad que suele generar mucha polémica en Argentina.

Consultada sobre qué pasa con los malabaristas y otros tipos de actividades en semáforos, Fernández dijo: "Visualizamos al arte callejero de otra manera, no es un tema que vaya por ese lado, la idea es que puedan insertarse y realizar otro tipo de actividades".

La perspectiva social

"El municipio cuenta con la información de quienes son y dónde están y está haciendo un trabajo de información y ofrecimiento de otras alternativas laborales, lo cierto es que realizan esas actividades porque no tienen herramientas o alternativas para hacer otra cosa"; "el municipio ya está haciendo ese trabajo y para lo que se nieguen y sigan ejerciendo la actividad, ahí sí se les aplicarán las multas", detalló Fernández.

Respecto de la imposibilidad lógica que tendrían los limpiavidrios para pagar, contestó: "Está claro que no las van a pagar, sabemos que una persona en esa situación no puede hacerlo, por lo tanto lo que se estableció en la normativa es que los tribunales de faltas puedan sustituir la sanción económica atendiendo el contexto de la persona por otro tipo de medidas vinculadas a la realización de cursos de inserción laboral y de tareas comunitarias".

Si la persona reincide, los tribunales podrán establecer la prohibición de concurrencia a la esquina en que realiza la actividad.

La votación

La aprobación de la ordenanza no estuvo exenta de opiniones divididas. Por un lado, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero y los concejales Atilio Sguazzini Mazuel, María Victoria Fernández, Mariana Cofré, Santiago Galíndez (Movimiento Popular Neuquino), José Luis Artaza, Joaquín Eguía, Cintia Meriño (Fuerza Libertaria), Denisse Stillger (PRO), Ana Karina Rojo (Pluralistas), Laura Pérez (Comunidad Neuquinizate), Sergio Marino (Juntos Por la Vida) y Romina Miranda (Confluencia Neuquina), votaron a favor.

Por su parte, cuatro funcionarios tomaron la postura de votar en contra del proyecto. Estos fueron Valeria Todero (Coalición Cívica - ARI), Federico Sánchez (FIT Unidad), Julieta Katcoff (PTS - FIT Unidad) y Daniel Figueroa (Unión Por la Patria - NQN). Además, el concejal por La Libertad Avanza, Nicolás Montero, se abstuvo.

"Algunos espacios no acompañaron, que bueno, estamos acostumbrados a que no lo hagan, pero nos sorprendieron ciertas posturas que si bien defienden la seguridad en lo discursivo, en el plano nacional, cuando hay algún problema concreto de los vecinos de la ciudad de Neuquén parece que no les preocupa tanto", dijo Fernández sobre el voto de Montero.