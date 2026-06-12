Una ley impulsada por el Poder Ejecutivo busca acompañar a los estudiantes que combinan la exigencia escolar con desafíos deportivos. Los detalles para acceder.

Ley para estudiantes deportistas: 10 preguntas clave sobre los beneficios para estudiar y competir

La Legislatura de Neuquén aprobó esta semana una ley para acompañar a los estudiantes deportistas de la provincia a través de un mecanismo que busca compatibilizar su rutina escolar con las exigencias de cada disciplina, que incluyen entrenamientos, viajes y competencias.

La nueva ley establece el “Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas” , una nueva herramienta impulsada por el Poder Ejecutivo con la intención de consolidar al deporte como política de Estado.

La iniciativa enviada a la Legislatura por el gobernador Rolando Figueroa se propone gestionar mejor los tiempos de entrenamientos, viajes y competencias que muchas veces obligaban a no poder cumplir con las exigencias escolares. El régimen garantizará a los jóvenes que representan a Neuquén en distintos escenarios deportivos desarrollar al máximo su potencial sin resignar su formación académica.

LM Neuquén repasó las principales dudas vinculadas a esta nueva normativa, que ofrece beneficios concretos para todos los estudiantes de la provincia que asumen también desafíos en distintos deportes. Entre otras ventajas, los estudiantes podrán justificar sus clases, pedir recuperatorios especiales y no perder la regularidad.

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¿Qué es el Régimen de Acompañamiento de Estudiantes Deportistas?

Es un marco legal que te permite compatibilizar tus entrenamientos y competencias con las exigencias de la escuela para que no tengas que elegir entre una de las dos.

¿Quiénes pueden solicitar este beneficio?

Alcanza a deportistas de alto rendimiento, atletas en proceso de desarrollo y estudiantes que participen en competencias provinciales, regionales, nacionales e internacionales.

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¿Qué pasa con mis faltas si tengo que viajar o competir?

La ley garantiza la justificación de tus inasistencias derivadas de competencias, viajes, concentraciones y entrenamientos.

¿Corro riesgo de perder la regularidad por faltar debido al deporte?

No. La norma establece la protección de tu regularidad académica, asegurando que las faltas justificadas no afecten tu condición como estudiante.

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¿Qué sucede si tengo un examen o entrega el día de una competencia?

Tenés derecho a que la institución educativa te brinde instancias alternativas de evaluación y fechas reprogramadas para exámenes y trabajos prácticos.

¿Cómo me pongo al día con los contenidos que pierdo mientras viajo?

La escuela debe ofrecerte acompañamiento pedagógico obligatorio y mecanismos de flexibilidad para garantizar que sigas aprendiendo a pesar de la distancia.

¿Se justifican las faltas solo por torneos o también por entrenamientos?

También por entrenamientos y concentraciones siempre que estén vinculados directamente a tu disciplina deportiva.

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¿Qué pasa si mi horario de entrenamiento choca con el de clases?

La ley prevé flexibilidad en el cursado cuando tu actividad deportiva así lo requiera, permitiendo adaptar tus tiempos escolares.

¿Mi actividad deportiva tiene algún valor para la escuela?

Sí, la ley establece el reconocimiento de tus actividades deportivas como parte integrante de tu trayectoria formativa escolar.

¿Cómo se asegura el colegio de que mi actividad deportiva es real?

Existe una coordinación directa entre el sistema educativo y la política deportiva provincial para validar y acompañar tu desempeño en ambos ámbitos