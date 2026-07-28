ATE vuelve a negociar los salarios del segundo semestre en Neuquén: ¿Qué pide?

El gremio estatal espera una propuesta este martes que podría condicionar al resto de los sindicatos. Se descarta que sea el IPC o un bono.

La negociación por los salarios del segundo semestre del Estado neuquino llegará este martes a un punto importante. A las 12, ATE vuelve a sentarse con el equipo paritario del gobierno y, según fuentes de la negociación, esta vez podría haber sobre la mesa una propuesta concreta del Ejecutivo. ¿Será ese "algo más" que compense los salarios para que se acerquen a los de Vaca Muerta?

El dato es que la discusión sobre la actualización trimestral de salarios por el Índice de Precios al Consumidor (IPC ), que es único en el país, está saldada hace tiempo. Hay un consenso generalizado de que esta fórmula para intentar no perder con la inflación no se va a tocar. Pero eso no es todo, porque el estatal neuquino ya da por descontada esa actualización. La negociación será con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares y la secretaria de Economía , Carola Pogliano .

Según la Dirección Provincial de Estadística y Censos , el IPC fue del 2,2% en junio, acumula 17,3% en el semestre y 36,7% interanual. Es algo superior a los datos de Nación y el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo , lo dejó bien claro en la primera negociación. "La vida en Neuquén es cara, los servicios, los alquileres, el empleado estatal necesita algo más", indicó. Es en este punto donde está la clave de la negociación. ¿Habrá algo más aparete de la actualización por IPC?

Claudio Espinoza

Pese a que el gobierno nacional proyecta una inflación a la baja, en Neuquén el índice sigue mostrando recorrido propio, mes a mes distinto al de Nación. Aun así, trascendió que el gobierno provincial no daría de baja la actualización trimestral por IPC, aunque desde ATE insisten en que eso "no está en discusión". Lo que reclaman es otra cosa.

Salarios: el pedido de ATE de "algo estructural", no un bono

El planteo de ATE, conducido por Quintriqueo, no pasa por un IPC más alto ni por una suma extraordinaria, como lo plantearon otros gremios como UPCN y Viales, que buscan ponderar el IPC más algo para las actualizaciones. Hay meses que la inflación del INDEC es más alta que la de Neuquén y otros meses que el IPC neuquino es mucho más alto.

El gremio más numeroso del Estado —32.000 afiliados— busca algo estructural y permanente, que no se diluya como un bono, y que empiece a equiparar los sueldos estatales con el nivel de ingresos que generó el boom de Vaca Muerta en la provincia. No es equiparar los salarios a los de las industrias, para nada, pero sí buscar una base de costos fijos por el alto nivel de vida que hay en Neuquén.

Es, en el fondo, un reclamo de recomposición del poder adquisitivo acumulado, no de una actualización coyuntural.

La vara para los demás gremios

Lo que salga de la reunión de mañana no queda encerrado en ATE. Es la referencia con la que después negociarán UPCN —que ya planteó tomar el IPC más alto entre Nación y Neuquén, más recomposición por el desfasaje— y Viales, que directamente apunta a qu e "es tiempo de que el gobierno empiece a derramar" después de tres años de gestión con margen fiscal y de "paz social".

Y después está el gremio ATEN que tiene su propia dinámica y discusión interna. El sindicato docente quedó afuera de esta ronda porque tiene un acuerdo anualizado propio vigente para todo 2026.

Pero si ATE logra ese "algo más" o "algo distinto" que viene reclamando hace meses, la lectura del sindicalismo estatal neuquino es siempre la misma: lo que consigue el gremio más grande termina siendo el piso del resto. Y ATEN, con Fany Mansilla al frente, ya adelantó que en ese escenario va a pedir reabrir su propia paritaria.

La espera hasta mañana es tensa, por eso no se negocia solo el sueldo de los afiliados a ATE, sino que se está fijando el punto de partida de toda la negociación salarial estatal del segundo semestre.