Salarios estatales del segundo semestre en Neuquén: el "pedido histórico" que busca ATE

Arranca julio sin novedades de la convocatoria, pero el gremio estatal afina el tono de la discusión: "Tuvimos dos años de paz social".

ATE Neuquén presentó la semana pasada las notas formales para que el Gobierno provincial convoque a discutir salarios este segundo semestre, y el mensaje que acompaña el trámite no tiene medias tintas. Se espera que en las próximas horas haya novedades.

"Durante dos años contribuimos a la paz social, pero ahora es momento de cosechar fruto de ese diálogo y entendimiento", dijo a LM Neuquén el secretario general del gremio, Carlos Quintriqueo .

La frase de Quintriqueo ya anticipa el clima que puede venir en la discusión. El gremio reconoce haber tenido una actitud de mucho diálogo con la administración de Rolando Figueroa . Pero ahora considera que ese acompañamiento tiene que traducirse en algo tangible, compensatorio para el bolsillo de los trabajadores, más allá de los cálculos inflacionarios y las planillas de Excel.

ATE pedido mesa salarial

El gremio más grande del Estado provincial, con 32.000 afiliados, ya no viene a defender el IPC a la nueva mesa salarial. Busca una compensación histórica por dos años de salarios que "quedaron cortos" frente al costo de vida neuquino.

Salarios estatales 2026 en Neuquén: ¿Hay plata?

Y lo hace en un momento donde sabe que el Gobierno tiene un margen más acotado desde los argumentos para decir "no hay plata". Es que con las arcas provinciales en alza, el desendeudamiento avanzado y el megaproyecto de GNL a punto de consagrar a Neuquén como potencia energética mundial, lo que se empiece a debatir en estos días podría ser la llave para cerrar una paritaria en todos los gremios durante este invierno.

La nota para el llamado a convocatoria a la paritaria fue dirigida a la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, y al ministro de Gobierno, Jorge Tobares. Lo interesante está en el tono con el que el gremio llega a esta negociación. Porque esta vez, ATE no viene a defender solo la actualización por IPC, sino que va por algo más.

SFP Reunion Paritarias ATE gobierno (1) Sebastián Fariña Petersen

La noticia —si se quiere llamar así— es que esa convocatoria parecería estar cerca. Según fuentes que están al tanto de las conversaciones, el Gobierno estaría pensando en abrir la mesa antes de la primera quincena de julio. Lo hará con ATE, ATEN, UPCN y Viales.

La fecha tiene bastante lógica, porque está el receso invernal, sin clases y con menos presión gremial en la calle, es el momento ideal para negociar con más calma y definir de qué manera se van a instrumentar los pedidos gremiales sobre la mesa.

"Durante dos años contribuimos a la paz social, pero ahora es momento de cosechar fruto de ese diálogo y entendimiento" - Carlos Quintriqueo. "Durante dos años contribuimos a la paz social, pero ahora es momento de cosechar fruto de ese diálogo y entendimiento" - Carlos Quintriqueo.

El gremio argumenta que los salarios vienen retrasados desde hace dos años, más allá de lo que marca el IPC. Dicho de otra manera, es que, aunque el índice se haya respetado, el poder adquisitivo de los estatales neuquinos se fue deteriorando igual, porque el costo de vida en Neuquén juega en otra liga de precios y servicios.

El costo de vida en Neuquén

El sindicato estatal entiende que los alquileres están al menos cinco puntos por encima de la media nacional. Además, el costo de los servicios como la electricidad, el gas y los gastos fijos supera ampliamente lo que paga una familia en cualquier otra provincia. "Cuando se suma todo eso, el salario, aunque actualizado por IPC, igual queda corto", dijo Quintriqueo.

SFP Firman acuerdo paritarias ATE Gobierno (10) Sebastián Fariña Petersen

Y el contexto provincial, dice ATE, ya no admite muchos argumentos. Las arcas del Estado crecieron, hubo desendeudamiento y encima se viene el proyecto de GNL que pone a Neuquén en el mapa de los grandes exportadores energéticos del mundo. "Creemos que plata hay, y entendemos que también hay voluntad de sentarse a discutir", indicó.

Por ahora, las notas están ingresadas y el trámite formal está en marcha, y el gremio espera que el Gobierno mueva las primeras fichas en las próximas horas.