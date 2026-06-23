Los salarios de los trabajadores del estado volvieron a perder frente al IPC. Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei los ingresos no se recuperaron.

Los ingresos de los trabajadores le ganaron a la inflación en abril.

El poder de compra de los salarios de los trabajadores privados le ganó a la inflación en abril, aunque sigue abajo del inicio de la gestión de Javier Milei. Así lo indican los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En abril los ingresos privados crecieron 4% contra una inflación mensual del 2,6%, mientras que los del estado perdieron ya que subieron 2,3%.

Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics, enfatizó que "el dato de salarios de abril deja una señal muy positiva", "Mientras la inflación fue de 2,6% mensual, el salario privado registrado creció 4,% y recuperó poder adquisitivo. En el sector público, los salarios aumentaron 2,3% mensual y quedaron levemente por debajo de la inflación, aunque venían de una fuerte recomposición en marzo. En conjunto, el salario registrado avanzó 3,5% mensual y le ganó a los precios por 0,9 puntos porcentuales", señaló Casas.

El economista indicó que "la mejora del salario real va de la mano con la desaceleración inflacionaria". "Luego de siete meses consecutivos de caída del salario real registrado, abril marcó un punto de inflexión", explicó el profesional quien dijo que "la sostenibilidad de esta tendencia dependerá de que el proceso de Salarios: el poder de compra de los trabajadores subió en abril y le ganó a la inflación.

Al respecto, señaló que "todavía queda bastante terreno ya que el salario real privado registrado se ubica 3,5% por debajo de agosto, previo a la última aceleración inflacionaria".

En ese sentido, el economista de EcoAnalytics indicó que "si la desinflación continúa consolidándose, el salario real podría convertirse en uno de los principales motores de la recuperación del consumo durante la segunda mitad del año".

Según indicó el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el caso del sector público nacional el crecimiento nominal fue del 1,6%, cayendo un 1% en términos reales. Y en el de los empleados públicos provinciales, la suba nominal fue del 2,5%, cayendo 0,04% el valor real. El empleado público promedio tuvo una baja real mensual del 0,2%.

"En términos interanuales, es decir la comparación entre abril de 2025 y abril de 2026, la inflación fue del 32,6%. Si se considera la variación real interanual de los salarios, se aprecia una caída del sector público provincial (-0,2%) y una mayor caída del sector público nacional (-7%).En el caso del sector privado registrado, la baja real interanual fue del -2,3%", dice el analista.

Argañaraz indicó que "en lo que va del año, el salario privado registrado registra una baja real del 3,3% en relación con igual periodo de 2025 mientras que en el caso del sector público nacional la pérdida real es del 7,4% y en el del provincial del 0,6%".

El economista agregó que "especto a noviembre de 2023, mes previo a la asunción del actual gobierno nacional, los salarios privados registrados se encuentran 3,5% debajo y los del sector público un 17,2% debajo (36,4% los nacionales y 9,2% los provinciales)".

"Luego de una caída real similar en los primeros meses de 2024, los salarios públicos nacionales siguieron cayendo en términos reales, mientras que los provinciales recuperaron una parte de su caída", aclaró.

Por su parte, Tomas Amerio, economista de Libertad y Progreso indicó que "los salarios mostraron en abril su mejor desempeño del año: dado que el índice total subió 3,7% mensual, traccionado por el privado registrado, que avanzó 4%".

Amerio estimó que "esta dinámica puede ser un quiebre en adelante ya que con una inflación en torno al 2%, el dato entonces muestra una recuperación real cercana a 1,7 puntos en el mes, la más significativa de 2026".

"La novedad, como marcamos, es el quiebre de tendencia: tras varios meses corriendo apenas por encima o por detrás de los precios, el segmento formal pasó a ganarles con holgura. El interrogante natural es si esta aceleración resulta sostenible en el tiempo o si se trata de une eventualidad", confió el especialista.