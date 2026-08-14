Pobreza infantil: 4 de cada 10 chicos no puede comprar ropa y 3 no pueden hacer amigos

El estudio revela que las ayudas del Gobierno, como la AUH, resuelven solo parcialmente la dimensión material.

Los planes sociales matizan la pobreza pero no resuelven otras dimensiones de la condición humana.

Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que 4 de cada 10 chicos en Argentina no pueden comprarse ropa y que 3 de cada 10 tiene dificultades para hacer amigos.

El estudio corresponde al Observatorio de la Deuda Social Argentina y muestra el efecto que tiene en los niños los programas sociales que decidió mantener el Gobierno Nacional, como es el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El mismo además plantea la línea de investigación centrada en las dimensiones no materiales de la pobreza . Es decir, cómo afecta al estado emocional de los chicos y su desarrollo.

"Sin las transferencias, la indigencia en niños y adolescentes casi se duplicaría. Sin embargo, el ingreso no lo es todo: casi 4 de cada 10 niños y adolescentes no puede comprar ropa, o tiene dificultades de aprendizaje, casi 3 de cada 10 no logra hacer amigos y casi 2 de cada 10 sufre malestar emocional", plantea el estudio.

El impacto de los planes sociales en los niños y adolescentes

El estudio plantea que los planes sociales que brinda el estado, basado en la transferencia de dinero, no resuelven esa dimensión de la pobreza aunque evitan que los números en la estadística se vayan para arriba.

En ese sentido, el trabajo señala que:

el 18,1% de los menores tiene problemas emocionales.

el 27% tiene dificultades de socialización.

el 37,5% sufre privación en materia de vestimenta.

el 36,8% presenta inconvenientes de aprendizaje.

Las transferencias sostienen un piso frente a la indigencia, sin ellas, casi se duplicaría pero su capacidad de sacar hogares de la pobreza es mucho más limitada. Su protección, además, fluctuó según el poder de compra real de la AUH y la Tarjeta Alimentar.

El informe señala que "entre 2018 y 2026 se sucedieron distintos gobiernos, procesos inflacionarios y cambios en la política social que impactaron en las condiciones de vida de las infancias argentinas".

"El poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA) partieron de una cobertura de entre 30% y 45% de Canasta Básica Alimentaria, según el tipo de hogar, llegaron a un máximo de 57%-77% en 2021, cayeron a un mínimo de 12%-28% en 2023, y hoy cubren entre 39% y 62%, aun lejos de los máximos observados", advierte el reporte.