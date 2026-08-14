Femicidio en Villa Devoto: el extraño hallazgo en la casa y la escalofriante revelación de la autopsia

El marido de la mujer se encuentra en grave estado tras intentar suicidarse. La hija de ambos, de 8 años, vio todo por la cámara de seguridad de la casa.

Romina fue asesinada por su marido en la habitación que compartían.

Un brutal femicidio se registró este jueves por la mañana en Villa Devoto , donde un hombre asesinó a su esposa en la casa familiar que compartían, y donde estaban sus dos hijos. Fue la menor de ellos quien descubrió el aberrante crimen.

En medio de la conmoción, se conoció una carta que escribió el femicida , quien intentó quitarse la vida pero fue hallado a 200 metros de la propiedad y actualmente se encuentra internado con graves lesiones. Fue identificado como Walter Humberto Verón, de 56 años, esposo de la mujer.

La víctima es Romina María de los Ángeles Calvo , de 40 años, y según el análisis de la Policía Científica tenía al menos " cuarenta cortes y puñaladas ".

El extraño hallazgo en la casa donde se cometió el femicidio

Tras un allanamiento en el lugar de los hechos, los investigadores encontraron diversos elementos de interés en el living-comedor.

Entre ellos, un pequeño altar con velas, fotos y cartas dirigidas a Pitty La Numeróloga, con quien trabajaba la víctima.

Además, dentro de una Biblia había una nota escondida que hablaba sobre el pedido de la venta de una propiedad ubicada en Tablada, en el partido de La Matanza.

Casa de Villa Devoto, donde ocurrió el femicidio.

La Justicia secuestró teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que estaban en la casa. Los investigadores analizarán las comunicaciones de la pareja y buscarán reconstruir los contactos que mantenían con otras personas de su entorno.

También se revisarán los mensajes que pudiera tener la víctima con Pitty La Numeróloga.

La carta que dejó el principal acusado del femicidio

El escrito fue realizado a mano y tiene como fecha el domingo pasado, lo que indica una premeditación del crimen. En la misma, Verón deja en claro las diferencias que tenía con su pareja como también se habla de la compleja situación financiera que atravesaba y se despidió de sus hijos.

Al mismo tiempo, hace referencia a "Pitty la numeróloga", persona para la cual la víctima trabajaba en la actualidad.

"Hoy domingo. Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina, que no la aguanto más", comenzó el femicida.

Más adelante, menciona a Pitty y sostiene: "Esa Pitty le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de casa"."La gente no sabe lo que yo trabajé por todos", agregó.

Luego se refirió a una serie de deudas, al alquiler de un local y a una operación que vinculó con "Tablada": "Se está pagando un poco las deudas que ella las generó y un poco alquilo el local. Toda la puse yo con la venta de Tablada y ahora quiere vivir la vida sin mí".

Hacia el final del escrito, el acusado volvió a mencionar a las nuevas personas con las que se relacionaba su esposa. "Vamos a ver si esa gente nueva se va a calentar y estar una a vos", escribió en un tramo cuya caligrafía dificulta establecer con precisión el sentido de la frase.

"Lo lamento. Los amo hasta siempre. Papá”, señaló. "Hice todo por tener una familia y no se pudo", fueron sus últimas palabras dirigidas a sus hijos.

Pitty La Numeróloga, involucrada en la escalofriante carta del femicida de Villa Devoto

La famosa tarotista aparece nombrada en la carta que escribió Walter Humberto Verón, de 56 años, quien se encuentra en grave estado debido a las lesiones que se provocó en un intento de quitarse la vida tras matar a su mujer a puñaladas.

Es que, Romina tenía una relación laboral con Verónica Asad, conocida como “Pitty La Numeróloga”. Después de tomar sus talleres de numerología, comenzó a gestionar un local de velas de su franquicia.

Pitty La Numeróloga

Frente a este complejo panorama, el juzgado n°62 a cargo del caso logró certificar que Asad había sido acusada de estafa, por supuestamente captar a personas vulnerables, con una causa radicada en el Juzgado N°31, un expediente en el que fue sobreseída, según determinaron los investigadores del femicidio de Calvo.

La existencia de esta causa, sin embargo, encendió las alarmas del juez del caso, que investigará a Asad, según confirmaron altas fuentes en torno al expediente a Infobae.