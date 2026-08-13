"Estoy cansado": la impactante carta del hombre que mató a su esposa e intentó suicidarse

Fue la hija de ambos, de 8 años, quien vio el brutal femicidio de su mamá. Él se encuentra grave.

Un brutal femicidio se registró este jueves antes de las 7 de la mañana en Villa Devoto, donde un hombre asesinó a su esposa en la casa familiar que compartían, y donde estaban sus dos hijos.

Tras la conmoción del hecho, se conoció una carta q ue escribió el femicida, quien intentó quitarse la vida tras el asesinato. Fue hallado a 200 metros de la propiedad y actualmente se encuentra internado con graves lesiones.

“Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando”. Las primeras líneas de la carta que dejó Walter, el hombre acusado de matar a su pareja en Villa Devoto, parecen revelar el estado emocional que atravesaba antes de que la Policía lo encontrara herido, a unos 200 metros de la escena del crimen.

“Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora como tiene esos contactos, esta Pity le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa”, escribió el acusado a la que accedió TN y que ya forma parte del expediente judicial.

El impactante hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando un joven se comunicó con el 911.

El ahora detenido también mencionó una propiedad en Devoto y deudas que, según su versión, había generado Romina, la víctima. “No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar”, afirmó.

“Ahora quiere vivir la vida sin mí. Me re ca..., la puta madre”, escribió Walter antes de cerrar el texto con una frase que adquiere una dimensión todavía más dramática tras lo ocurrido: “Lo lamento, los amo. Hasta siempre”.

Cómo se desencadenó el femicidio

El brutal femicidio tuvo lugar en una vivienda de la calle Pedro Morán al 5200, a pocos metros de la intersección con Avenida Lope de Vega.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones realizadas por la Policía, todo habría comenzado con una fuerte discusión entre la pareja.

Una panadera que trabaja en un local ubicado junto a la casa contó que escuchó los gritos provenientes del interior del inmueble. En medio del enfrentamiento, la mujer aseguró haber oído una expresión particularmente violenta: “¿Qué hacés, hijo de pu...?”.

Luego, alrededor de las 6.50, el hijo de la pareja llamó al 911 y contó que estaba durmiendo cuando su hermana menor, de apenas ocho, lo despertó para contarle lo que había ocurrido. “Despertate que papá mató a mamá”, le habría dicho la nena.

El joven se levantó y encontró a su madre desvanecida. Inmediatamente llamó a la policía. Cuando los efectivos y una ambulancia del SAME llegaron al lugar, los médicos constataron que Romina estaba muerta.

Tenía a simple vista una herida de arma blanca en el cuello y los profesionales no pudieron reanimarla.

Mientras los efectivos realizaban las primeras pericias en la vivienda, se puso en marcha un operativo para localizar a Walter. El hombre fue encontrado pocos minutos después, a unos 200 metros de su domicilio.

Presentaba una herida cortante en el cuello, por lo que fue asistido y trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde recibió atención médica.

Ahora, los investigadores buscan reconstruir con precisión la secuencia de hechos: cómo comenzó la pelea, qué sucedió dentro de la vivienda y cuál fue el rol de los elementos hallados en el lugar.

Según la información disponible hasta el momento, Walter no registraba denuncias previas por violencia de género, un dato que también será tenido en cuenta durante la investigación.