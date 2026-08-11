Encontraron muerta a una pareja en su casa: la estremecedora hipótesis de la Justicia

Marina Rosalía Segovia y Sergio Hugo Sánchez fueron encontrados muertos dentro de una vivienda. Uno de los hijos de la mujer descubrió los cuerpos.

La muerte de Marina Rosalía Segovia y Sergio Hugo Sánchez conmociona a Corrientes y mantiene abierta una investigación judicial para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda donde ambos fueron encontrados sin vida.

La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta, hasta el momento, a un femicidio seguido de suicidio : las primeras pericias indican que la mujer habría muerto por estrangulamiento y que, posteriormente, su pareja se habría quitado la vida en el mismo lugar.

El expediente está a cargo del fiscal Jorge Antonio Casarotto, titular de la UFIC N°9, quien ordenó una serie de medidas destinadas a determinar la mecánica de las muertes y, fundamentalmente, qué pudo haber desencadenado el episodio.

El hijo de Marina fue hasta la casa y encontró los cuerpos

Según detalló A24, el dramático hallazgo ocurrió después de que uno de los hijos de Segovia comenzara a preocuparse porque su madre no respondía los mensajes. Ante la falta de noticias, el joven decidió acercarse hasta la vivienda ubicada en el barrio Bañado Norte de la capital correntina. Al no obtener respuesta, habría forzado una ventana para poder ingresar.

Dentro de la propiedad se encontró con una escena estremecedora: su madre y Sánchez estaban muertos.

Poco después arribaron efectivos de la Comisaría Sexta, quienes preservaron el lugar para permitir el trabajo de los investigadores y los peritos.

Los primeros estudios determinaron que Marina habría muerto por estrangulamiento, mientras que Sánchez fue encontrado ahorcado con un cable en la misma habitación.

La pista que refuerza la principal hipótesis de los investigadores

Uno de los elementos que los investigadores tuvieron en cuenta fue el estado en el que encontraron la vivienda. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, no se detectaron signos evidentes de desorden ni indicios que permitieran sostener la intervención de una tercera persona.

Ese escenario, sumado a los resultados preliminares de los exámenes sobre los cuerpos, reforzó la hipótesis de que Sánchez habría asesinado a Marina y posteriormente se habría quitado la vida.

De todas maneras, se trata de una hipótesis que deberá ser respaldada por el conjunto de las pericias. La Justicia busca establecer los horarios precisos de ambas muertes, la secuencia dentro de la vivienda y si existió algún episodio previo que pudiera explicar lo sucedido.

Quién era Marina Segovia

Marina era madre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad, y desarrollaba diferentes actividades para ganarse la vida. Realizaba trabajos de manicura, generaba contenidos para redes sociales y participaba de charlas motivacionales. Mantenía, además, una presencia frecuente en plataformas digitales.

Uno de los datos que ahora forma parte de la reconstrucción de sus últimas horas es que su última publicación en redes sociales habría sido realizada durante la mañana del sábado 8 de agosto.

La Justicia buscará determinar qué ocurrió después de ese momento y con quiénes mantuvieron contacto tanto ella como Sánchez.

La relación era reciente y ahora investigan qué ocurrió en las últimas horas

Según la información disponible, Marina y Sánchez mantenían una relación relativamente reciente. El hombre no tendría antecedentes penales conocidos, aunque las fuentes vinculadas al expediente señalaron que atravesaba problemas relacionados con el consumo de drogas.

Existe otra circunstancia que llamó la atención: el padre de Sánchez había denunciado su desaparición durante el mismo período en el que se habrían producido las muertes.

La coincidencia temporal será analizada junto con teléfonos celulares, comunicaciones, testimonios y cualquier registro que permita establecer los movimientos de ambos durante sus últimas horas.