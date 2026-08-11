Esperó a su exesposa afuera del trabajo, la atropelló y la mató a puñaladas: había pedido una perimetral

La víctima tenía 56 años y había denunciado violencia de género poco antes del crimen. Así fue el brutal ataque.

Hay gran conmoción por el brutal femicidio de una mujer de 56 años, quien fue asesinada a puñaladas por su exesposo cuando salía de su trabajo. El hombre tenía una medida perimetral en su contra.

La víctima había denunciado previamente episodios de violencia de género, por lo que la Justicia investiga el hecho.

La nueva víctima de femicidio en Argentina fue identificada como Lucrecia Edit Zarmati , quien se desempeñaba como portera en la Escuela Fiscal Manuel Belgrano Nº 278, en la provincia de Santa Fe. Cerca del atardecer, cuando se proponía regresar a su vivienda, su expareja, Ricardo Ellena , de 64 años, la esperó y la embistió con un Peugeot 208 .

En ese momento, la mujer circulaba en su bicicleta, por lo que terminó desplomada en el suelo. Al aprovecharse de su indefensión, el hombre la atacó con un arma blanca. Tras concluir el ataque, se provocó lesiones en el cuello y se refugió en una vivienda abandonada de la zona.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, Zarmat fue asistida por el Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCo) local, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas que sufrió. En el caso del asesino, este fue trasladado al Samco de El Trébol en estado grave.

Poco después se conoció que la pareja se había separado hace algunos meses y tenían tres hijos en común. Sin embargo, la mujer había solicitado una medida de restricción perimetral contra su exesposo, la cual se encontraba vigente en el momento del crimen.

Desde ese momento, la investigación del caso quedó a cargo del fiscal Carlos Zoppegni, quien deberá determinar las circunstancias del femicidio y reconstruir la secuencia previa y posterior al ataque. No obstante, el crimen generó conmoción en la comunidad, debido a que la víctima residía en un pueblo de más de 3.500 habitantes.

El reclamo de Justicia por el femicidio de Lucrecia

Horas después de que se diera a conocer el femicidio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Santa Fe emitió un comunicado para exigir que se desarrolle una investigación con perspectiva de género y se aplique “el máximo rigor de la ley para el responsable del femicidio”.

Durante los años que trabajó como asistente escolar, la mujer había formado parte de la militancia sindical local. Por este motivo, desde el gremio remarcaron que Zarmati había realizado denuncias previas por situaciones de violencia de género y recibió acompañamiento institucional por parte de la organización y sus referentes.

En este contexto, el sindicato consideró que el hecho se constituyó como “un nuevo y brutal hecho de violencia machista”, y advirtió que las denuncias y medidas de protección adoptadas no fueron suficientes para garantizar su seguridad.

Al mismo tiempo que ATE reclamó justicia por el femicidio de Zarmati, pidió el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon las denuncias previas y el fortalecimiento de los mecanismos estatales de respuesta ante la violencia de género. Por último, expresó su acompañamiento a la familia, colegas y a la comunidad educativa de la Escuela Nº 278.