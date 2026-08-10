Brutal femicidio en Luján: mató a puñaladas a su pareja frente a sus tres hijos y escapó

El asesino, de 30 años, se había dado a la fuga, pero lo encontraron en la casa de su madre. El arma utilizada todavía no fue hallada.

Por el brutal femicidio de Daniela Natalia Armoa, ocurrido en su casa de Luján, quedó detenido su pareja.

Un brutal femicidio conmocionó al partido bonaerense de Luján , donde una mujer de 26 años fue asesinada a puñaladas en su casa por parte de su pareja. El ataque fue delante de sus tres hijos.

Al víctima fue identificada como Daniela Natalia Armoa , fue atacada su pareja, identificado como Emanuel César Quiroz , de 30 años, quien tras el crimen se dio a la fusga, pero luego fue detenido en la casa de su madre.

El acusado se encuentra a disposición de la Justicia, mientras los investigadores trabajan para localizar el arma homicida.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió el pasado 7 de agosto en un domicilio ubicado en El Progreso 1600, entre Ciudadela y Patricios, en el barrio Lanusse, de Luján. Personal del Comando de Patrullas se hizo presente en el lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia de género.

Allí, los efectivos encontraron a la joven con varias heridas cortopunzantes. Debido a la gravedad de las lesiones, personal de Bomberos de Luján ingresó a la vivienda y trasladó de urgencia a Armoa al hospital local, donde falleció poco después de ingresar a la guardia.

Los tres menores trataron de evitar el femicido

Daniela Natalia, era oriunda de la localidad de Eldorado y mamá de tres chicos, de 12, 10 y 5 años. De acuerdo con los testimonios de vecinos recogidos por el medio, los menores presenciaron el ataque e intentaron intervenir para frenar la agresión. Al escuchar los gritos de los niños, los vecinos avisaron a las autoridades.

Tras el ataque, Quiroz escapó de la vivienda. Las tareas investigativas llevadas a cabo por los agentes del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera de Luján permitieron establecer que el sospechoso se habría refugiado en la casa de su madre, ubicada en la zona de Doctor Lupi y La Paz, en el mismo barrio.

Hasta allí llegaron los agentes del GTO y lograron detenerlo. Al momento de su captura, Quiroz presentaba una herida en el cuero cabelludo y manchas de sangre en su vestimenta. Luego fue trasladado a la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 Descentralizada de Luján, del Departamento Judicial Mercedes, con secretaría de Daiana Jimena Silvetti, quien calificó el caso bajo la carátula de homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género (femicidio).

Además, ordenó un allanamiento de urgencia en la casa donde fue detenido Quiroz con el objetivo de encontrar el arma utilizada para matar a Armoa. El procedimiento dio resultado negativo y, hasta el momento, el arma homicida no fue hallada.

Una vez finalizadas las primeras tareas periciales, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y muestras de material orgánico y genético que serán analizadas. La vivienda donde ocurrió el femicidio quedó preservada para la realización de nuevas pericias.

Justicia por Daniela

Luego de que el caso saliera a la luz, desde la Dirección de Géneros y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio, compartieron un comunicado en sus redes sociales. “Con profundo dolor e indignación debemos comunicar a la comunidad de Luján el femicidio de Daniela Natalia, una mujer de 26 años de edad”, expresaron en su cuenta de Instagram.

“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente para que Luján sea una ciudad libre de violencias”, agregaron. Y concluyeron: “Acompañaremos desde ya a la familia en cada paso y en lo que necesiten con la responsabilidad que nos caracteriza, aportando todas nuestras herramientas para lograr que se haga justicia”.

A su vez, familiares de la víctima la despidieron en redes. “Justicia por Daniela Natalia Armoa. Le arrebataron la vida y sus sueños. Que su muerte no quede impune”, compartió una de sus tías en su cuenta de Facebook.