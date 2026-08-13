El PRO y La Libertad Avanza se reúnen y abren una mesa de diálogo de cara a las elecciones

El primer encuentro formal será este jueves en Casa Rosada, con representantes de ambos espacios. Buscan recomponer la relación política.

El PRO y LLA acercan posiciones en una mesa de diálogo.

La Casa Rosada será sede este jueves del primer acercamiento formal entre el PRO, que preside Mauricio Macri , y La Libertad Avanza (LLA), conducida por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos espacios habilitaron una mesa de negociación para recomponer la relación política y fortalecer la coordinación entre los dos sectores.

A partir de este acercamiento, Macri encomendó al jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, y al secretario general del partido, Fernando de Andreis, que participen de una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. También estará presente Eduardo “Lule” Menem , uno de los principales referentes de la conducción de La Libertad Avanza.

El objetivo del encuentro será fortalecer la coordinación y consolidar el trabajo conjunto para acompañar el proceso de cambio impulsado por el gobierno de Javier Milei. En ese marco, el oficialismo también busca reconocer el acompañamiento que el PRO brindó a distintas iniciativas libertarias, pese a los cuestionamientos expresados por Macri en los últimos meses, según informó la Agencia de Noticias Argentinas.

Diego Santilli, el Jefe de Gabinete, irá al encuentro en representación de Karina Milei.

La novedad fue comunicada por el propio expresidente a través del chat interno de la mesa ejecutiva del PRO. Allí detalló los alcances de la conversación que mantuvo con Karina Milei, quien tiene a su cargo la estrategia política y el armado de La Libertad Avanza.

Macri mantiene sus reservas sobre el acuerdo

Pese a haber habilitado el diálogo, Macri transmitió internamente que mantiene sus reservas sobre el vínculo político con el Gobierno. Ante la conducción partidaria, reconoció que continúa “escéptico” respecto de las posibilidades de alcanzar un acuerdo duradero.

Sin embargo, el expresidente planteó que durante este año el PRO debe “agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien”. De esta manera, el partido buscará sostener los canales de cooperación con el oficialismo, principalmente en el ámbito legislativo.

Desde el entorno de la conducción del PRO aclararon que la negociación iniciada no contempla, por ahora, el armado de una alianza electoral de cara a 2027 ni la incorporación formal del partido al esquema de gobierno.

La prioridad será restablecer los canales de diálogo político, destrabar la cooperación legislativa y ordenar la convivencia entre ambos espacios en distritos clave, como la provincia de Buenos Aires.

En Casa Rosada hablan de una “primera reunión de equipos”

Desde el Gobierno, ante una consulta de la Agencia Noticias Argentinas, no confirmaron la conversación entre Karina Milei y Mauricio Macri. En cambio, señalaron que este jueves se concretará una reunión entre representantes del PRO, Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem.

“Es una primera reunión de equipos”, remarcaron desde el oficialismo. En esa línea, evitaron hablar de candidaturas o de un acuerdo electoral para 2027 y señalaron que primero deberá avanzarse en la coordinación política y en una agenda legislativa común.

El encuentro marcará así el primer paso formal de una nueva etapa en la relación entre el PRO y La Libertad Avanza, luego de meses de cruces y diferencias entre Macri y el Gobierno nacional.