Ley de Tierras: el oficialismo introduce cambios en el proyecto en busca de votos aliados

LLA desistió de la eliminación total de los límites y envió a los bloques cercanos una redacción que amplía un 10% el margen vigente.

El oficialismo sigue con las modificaciones al texto de la ley de tierras con el afán de obtener los votos necesarios para avanzar con el proyecto que ya tuvo cinco intentos fallidos en el recinto.

Este martes, por la tarde, la senadora Patricia Bullrich dará una conferencia de prensa en donde, espera, contar cómo será el texto del proyecto que llevará el jueves al recinto. Luego de 17 borradores, en el oficialismo aseguran haber encontrado la salida a un callejón sin salida.

En el capítulo que se refiere a la eliminación de las restricciones para la compra a capitales extranjeros, la ley de tierras pasó de no tener límites a ampliar el límite existente.

Según los últimos cambios que negoció La Libertad Avanza citados por Infobae, quedaron totalmente olvidadas las pretensiones originales del autor del proyecto, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de que no exista ningún límite a la compra de tierra, eliminando el que establece la ley actual de 15% del territorio nacional.

El cambio fundamental: de ilimitado a 25%

Luego de varios meses, y fracasos, el oficialismo cambió de posición y negoció en busca de votos pasar del 15% al 25% del territorio nacional que puede ser adquirido por capitales extranjeros.

“La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”, es el texto que partió del despacho de la presidencia del bloque libertario hacia los bloques aliados.

Sobre este esquema se referirá Bullrich en la conferencia, prevista para las 16. En busca de ordenar el discurso, esta mañana se realizó un zoom con los senadores del bloque libertario. Ahí se definió cuál será la línea discursivo y que de la conferencia de prensa participarán Bullrich, Nadia Márquez -la comisaria política de Karina Milei en el bloque- y Agustín Coto.

“Hoy no tienen los votos, pero no solo porque algunos nos oponemos, sino porque nadie sabe cuál es el proyecto que van a llevar al recinto. Lo cambiaron tantas veces desde que llegó que es imposible saber qué quedó y qué no”, explicó un senador que, en principio, se opone a la venta de tierras. “Me estuvieron llamando todo el fin de semana, pero no queda claro cuál es el texto final”, agregó.

El Senado debatirá la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen para la compra de tierras rurales.

Bullrich apura el tratamiento porque entiende que necesita avanzar con otros temas que son de importancia para el Ejecutivo y que los proyectos “desreguladores” de Sturzenegger generan más problemas que soluciones.

“Estos proyectos arman quilombo y tenés que prometer cosas que necesitas para otros temas, como puede ser la reforma política. Pero el problema es que vienen con el visto bueno de Javier Milei, por algo le dice el coloso, y hay que avanzar", explicó un senador libertario que no está conforme con esta pérdida de tiempo.

Hasta el fin de semana, el anotador de Bullrich mostraba que, como máximo, podía aspirar a tener 34 votos. Con este cambio aspira a alcanzar los 36 necesarios para poder avanzar y lograr la media sanción.

Ante un empate, Villarruel no podrá votar

El riesgo que también lograron quitar es el “efecto Villarruel”. La vicepresidenta de la Nación ya adelantó que está en contra del proyecto de Sturzenegger y, aunque ella no es senadora, frente a un empate en los votos a favor y los votos en contra, es la presidencia del Senado la que define.

En este esquema, Milei adelantó su partida a Ecuador para el miércoles a la noche. En el momento en el que el mandatario abandone el espacio aéreo argentino, Villarruel pasará a ser la presidenta en ejercicio: no podrá presidir la sesión, y lo hará el libertario Bartolomé Abdala. “Por las dudas, es un voto menos para ellos y uno más para nosotros”, ironizó, entre risas, un senador libertario.