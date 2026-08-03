Javier Milei profundiza el enfrentamiento con Victoria Villarruel con duras acusaciones y descalificaciones

El Presidente volvió a cuestionar públicamente a la vicepresidenta. El cruce se suma a una escalada de declaraciones que en los últimos días expuso la ruptura política entre ambos.

El presidente Javier Milei profundizó este lunes su enfrentamiento con la vicepresidenta Victoria Villarruel al calificarla como "opositora del Gobierno" y considerar que su figura es "intrascendente". Las declaraciones llegan como respuesta a las críticas que la titular del Senado había realizado en los últimos días contra el mandatario.

En declaraciones radiales, Milei cuestionó las recientes manifestaciones de Villarruel y sostuvo que "con las declaraciones que hace parece replicar argumentos kirchneristas y generaron tensión en Londres, hubo comunicación con ese país". La referencia apunta a los mensajes publicados por la vicepresidenta sobre la cuestión Malvinas durante la semifinal del Mundial de Fútbol entre Argentina e Inglaterra.

El Presidente también respondió a los cuestionamientos de Villarruel, quien había expresado su "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", además de afirmar que le preocupaba que el jefe de Estado "replique insensateces e inventos" en las redes sociales.

Frente a esas declaraciones, Milei defendió su postura y aseguró: "Antes de cambiar la realidad, tildaron de loco; los enamorados del statu quo tratan de loco al que quiere cambiar las cosas".

Javier Milei defendió la gestión económica: "No somos Suiza, pero estamos mejor".

En ese contexto, insistió en marcar diferencias con la vicepresidenta y volvió a ubicarla como parte de la oposición política.

Críticas por sus reuniones con gobernadores e Isabel Perón

Durante la entrevista, Milei también cuestionó a Villarruel por sus encuentros con gobernadores opositores, entre ellos el mandatario de Formosa, Gildo Insfrán, y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Además, criticó la visita que la vicepresidenta realizó a Isabel Perón en Madrid: "Probablemente tenga algunas definiciones bastante raras, cosas casta[s] como Insfrán, Quintela o, digamos, abrazarse a Isabel Perón, que es la economía del Rodrigazo, es decir, que multiplicó por seis la inflación, que multiplicó por seis los pobres y que, políticamente, era el modelo de la Triple A".

Finalmente, Milei cerró con una nueva defensa de su gestión y relativizó las críticas en su contra: "Que me digan loco por querer cambiar la Argentina, una Argentina decadente, lo tomo como un halago".

La escalada de la interna oficialista

Las declaraciones del Presidente se producen luego de varios días de cruces públicos entre ambos integrantes de la fórmula presidencial. La tensión se incrementó cuando Villarruel cuestionó el discurso de Milei y expresó su preocupación por el contenido de sus publicaciones en redes sociales, además de manifestar diferencias con el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsado por el Gobierno.

La confrontación escaló aún más cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, le pidió públicamente a la vicepresidenta que renunciara si no compartía el rumbo de la administración nacional.

"Si no está de acuerdo que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita. ¿Cuál es la razón de estar en un lugar en el cual vos creés que no tenés que estar?", afirmó Santilli, quien además sostuvo que Villarruel "siempre pone palos en la rueda" y calificó sus declaraciones como "una barbaridad, un disparate y una falta de sentido común".

La respuesta de Villarruel a Santilli

Horas después, la vicepresidenta respondió a través de su cuenta de X con un mensaje en el que rechazó el pedido de renuncia y defendió la legitimidad de la fórmula presidencial elegida en 2023.

"Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria", escribió.

Además, reivindicó el origen de la alianza con Milei al afirmar: "Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos".

Finalmente, respondió de manera directa al planteo del jefe de Gabinete con una frase dirigida a Santilli: "Sea democrático y respete el voto popular". Con ese intercambio, el conflicto interno dentro del Gobierno sumó un nuevo capítulo, que ahora quedó profundizado con las declaraciones del propio Presidente.